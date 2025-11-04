(UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Splitter é a mais nova sensação do basquete mundial. Após assumir emergencialmente o Portland Trail Blazers, o time vem em uma ótima série de resultados, com quatro vitórias e uma derrota, surpreendendo na NBA, com o brasileiro ainda de forma interina.

No Fim de Papo basquete, os comentaristas do Café Belgrado discutiram qual seria a nota do trabalho do treinador brasileiro e para Lucas Nepumocendo, a maior surpresa não é exatamente os resultados e sim, a adaptação do time ao técnico.

"É digno de nota e a nota é 10. Está bem legal o basquete do Blazers. O que surpreende do basquete do time neste momento, é o quão rápido os atletas compraram (a ideia). Porque os Blazers passaram um ano, dois anos, jogando aquele basquete do Chauncey Billups. Não teve uma pré-temporada do Splitter, nem tempo de adaptação longo, camping. O Thiago foi assistente por um jogo, não é como ele já conhecesse eles de antes, é muito surpreendente que em dois, três jogos já vemos o dedo do técnico".

Lucas ainda descreveu os pontos de melhora e ainda destacou que o basquete coletivo do time está se sobrepondo ao individual.

"O Blazers é super incisivo, você vê como o time chuta, como é um time que compartilha a bola, não tem aquele craque que comanda as ações. Você olha o Blazers e não necessariamente condiz o basquete que está sendo jogado, com o que a gente conhece dos atletas ali.