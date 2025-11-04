SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico bósnio Mladen Zizovic, do Radnicki 1923, morreu após ter uma parada cardíaca durante o jogo da sua equipe contra o Mladost Lucani, nesta segunda-feira (03), pelo Campeonato Sérvio.

Zizovic tinha 44 anos e sofreu uma parada cardíaca durante o primeiro tempo do jogo. Ele passou mal aos 21 minutos, foi atendido na beira do gramado até ser retirado do local e encaminhado a um hospital, mas não resistiu.

A morte aconteceu pouco tempo depois. O jogo foi retomado, mas o árbitro suspendeu a partida aos 40 minutos e informou os jogadores da morte.

"O clube de futebol Radnicki 1923 informa ao público com profunda tristeza e incredulidade que hoje, durante a partida contra o Mladost de Lucani, nosso treinador Mladen Zizovic morreu. Um homem que deixou uma marca profunda por onde passou, com seu conhecimento, serenidade e nobreza. Embora tenha permanecido pouco tempo em Kragujevac, conquistou o respeito de todos no clube, entre jogadores, colaboradores e torcedores, com sua energia, profissionalismo e qualidades humanas.

O Radnicki 1923 expressa as suas mais profundas condolências à família, aos amigos e a todos que conheceram Mladen. Sua dedicação ao futebol, sua paixão pelo esporte e seu calor humano permanecerão para sempre gravados na memória de todos que tiveram a honra de conhecê-lo", disse oi Radnicki 1923, em nota oficial.

Zizovic foi jogador e atuava como meio-campista. Ele defendeu Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Banja Luka e Radnik Bijelj [todos na Bósnia e Herzegovina] e KF Tirana [Albânia].

A carreira como técnico começou em 2017. O treinador comandou Radnik Bijelj, Zrinjski Mostar, Sloboda Tuzla, Banja Luka [Bósnia], FC Shkupi [Macedônia do Norte], Al-Kholood [Arábia Saudita] e foi contratado pelo Radnicki 1923, da Sérvia, há menos de um mês.