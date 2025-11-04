SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou nesta terça-feira (4) o horário da final da Copa Libertadores, disputada entre Palmeiras e Flamengo no dia 29 de novembro.

O QUE ACONTECEU

A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no estádio Monumental, em Lima, no Peru. Até o momento, a entidade havia anunciado a data e local da partida decisiva.

Nesta segunda-feira 03), a entidade divulgou os uniformes que ambas as equipes vestirão na final. Os jogadores de linha do Palmeiras entrarão em campo com camisa verde, calção branco e meias verdes, enquanto o goleiro atuará todo de azul claro. Enquanto isso, o goleiro do Flamengo joga com camisa e calção amarelos e os jogadores de linha estarão com camisa e meias rubro-negras, além do calção preto.

Os ingressos para a decisão continental custarão entre R$ 1 mil a R$ 1,7 mil. A venda para os torcedores dos clubes finalistas será liberada no dia 8 de novembro.

As passagens aéreas para Lima explodiram após a confirmação dos finalistas. O preço dos voos subiu 91%, segundo levantamento feio pelo UOL.