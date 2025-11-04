SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vitor Roque comemorou sua volta à seleção brasileira após pouco mais de dois anos. Convocado pela última vez em março de 2023, por Ramon Menezes, o camisa 9 do Palmeiras foi lembrado por Carlo Ancelotti e estará à disposição para os amistosos contra Senegal e Tunísia.

"É uma felicidade imensa pode voltar a representar o meu país. Estou vivendo um sonho e é fruto de muito trabalho. Só posso a agradecer a Deus e a todos do Palmeiras. Toda a comissão, meus companheiros. Sem dúvidas um momento muito especial que venho vivendo na minha carreira", disse o jogador.

"Chegar na seleção brasileira é o sonho de qualquer jogador. Então será mais uma grande oportunidade que procurarei aproveitar da melhor maneira possível."

Entre os principais nomes do time de Abel Ferreira, Vitor Roque tem 17 gols e 5 assistências no ano. A parceria com Flaco López ajudou o camisa 9 a deslanchar no clube paulista.

Para celebrar a convocação, o atacante compartilhou uma foto criança vestindo a Amarelinha. "Sempre um sonho representar meu país", escreveu o jogador, que tem passagem também pelas seleções de base.

A convocação, porém, irá tirar Vitor Roque ao menos do clássico contra o Santos, marcado para o dia 15 deste mês, mesma data do primeiro amistoso da seleção brasileira, contra Senegal, em Londres.

O jogador também pode perder a partida contra o Atlético-MG. Isso porque o segundo compromisso do Brasil acontece no dia 18, em Lille (França), enquanto a rodada do Brasileiro está programada para o dia 19. A CBF ainda não confirmou datas e horários das últimas rodadas.