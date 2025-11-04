RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, tem nova data.

A sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que tratará do caso será na próxima segunda-feira (10), no Rio.

Bruno Henrique, então, ainda poderá atuar contra o Santos, domingo, no Maracanã, antes de saber qual será seu destino na segunda instância.

SANTOS DE NOVO NA HISTÓRIA

Curiosamente, foi o cartão amarelo que o atacante levou contra o próprio Santos, no Brasileiro 2023, que deu origem ao caso todo. A investigação aponta que Bruno Henrique passou ao irmão a informação de que seria punido naquele jogo. Wander Nunes Júnior, então, fez apostas e também teria passado a informação adiante para outras pessoas.

O Pleno do STJD julgaria o caso na semana passada, mas a sessão foi adiada após episódios de violência no Rio. A reportagem apurou que houve a possibilidade de o julgamento ser marcado em Brasília, mas o tribunal manteve a agenda na sede carioca. O edital será publicado nos próximos dias.

Em primeira instância, o tribunal aplicou 12 jogos de suspensão ao atacante do Flamengo, com base no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Atuar de forma contrária à ética esportiva com o objetivo de influenciar o resultado de uma partida".

O jogador conseguiu ainda em setembro um efeito suspensivo que o permitiu continuar atuando pelo Brasileirão. O relator do caso é o auditor Sérgio Henrique Furtado Coelho Filho.

Bruno Henrique está suspenso do jogo desta quarta-feira, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, porque levou o terceiro amarelo, mesmo já no banco de reservas, contra o Sport.

Nesse mesmo jogo ele fez dois gols que abriram a vitória do Flamengo por 3 a 0.