SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vencedor da decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no dia 29 de novembro, terá uma saga pela frente para tentar enfrentar o PSG no final do Intercontinental.

A SAGA DO VENCEDOR

O Brasileirão acaba em 7 de dezembro e ambos jogarão fora de casa na última rodada enquanto brigam pelo título. O Flamengo visitará o Mirassol, e o Palmeiras vai até Fortaleza encarar o Ceará.

O Intercontinental começa três dias depois, no Qatar. Com o novo formato ?implementado no ano passado? o vencedor da Libertadores estreia nas quartas de final da competição e não mais na semi. O adversário deste ano será o Cruz Azul, do México.

Se avançar, o brasileiro terá o Pyramids, do Egito, na semifinal. O duelo ocorre no dia 13, também no Qatar. Os egípcios já fizeram dois jogos no Intercontinental e eliminaram o Auckland City, da Nova Zelândia, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

A tão sonhada final com o PSG ocorre no dia 17 de dezembro. Por ser campeão da Champions, o time francês tem o direito de jogar apenas a decisão, de acordo com o regulamento. Antes, os europeus jogavam a semifinal.

BOTAFOGO SOFREU EM 2024

O Botafogo viveu algo parecido no ano passado e nem sequer passou das quartas de final. A equipe conquistou a Libertadores no dia 30 de novembro, foi campeã brasileira em 8 de dezembro e estreou no Intercontinental três dias depois, também no Qatar.

O resultado? Eliminação para o Pachuca. O time então comandado por Artur Jorge foi amplamente dominado pelos mexicanos e perdeu por 3 a 0.

O Pachuca tirou o Al Ahly, do Egito, na semifinal, mas foi superado pelo Real Madrid na decisão.

COMO FUNCIONA O INTERCONTINENTAL

O torneio passou a levar este nome após a criação do novo Mundial de Clubes. O sistema de disputa é parecido com o do antigo Mundial, mas não é tão favorável aos sul-americanos.

Os campeões da cada continente disputam o Intercontinental ?são seis ao todo. O antigo formato tinha sete participantes, uma vez que o campeão do país-sede também entrava na disputa.

O torneio começa com o campeão africano enfrentando o campeão da Oceania. Em 2025, o Pyramids venceu o Auckland por 3 a 0, em setembro, jogando no Egito.

O primeiro jogo das quartas põe frente a frente o vencedor de África x Oceania e o campeão da Ásia. O Pyramids surpreendeu e bateu o Al-Ahli por 3 a 1, jogando na Arábia Saudita.

O torneio ganha uma sede única a partir dos três jogos finais, que começam com o duelo Concacaf x Conmebol, o segundo das quartas. O Qatar foi escolhido neste ano, assim como foi em 2024.

O vencedor de cada duelo ganha um troféu temático, e as partidas têm nomes específicos.

*

NOMES DOS JOGOS DO INTERCONTINENTAL

Copa África-Ásia-Oceania: jogo entre vencedores da Oceania e da África, seguido pelo jogo do vencedor contra o campeão asiático.

Dérbi das Américas: jogo entre campeão da Conmebol e da Concacaf

Copa Challenger: semifinal da competição

Copa Intercontinental: final contra o campeão europeu

CHAVEAMENTO

Oitavas de final

Pyramids 3 x 0 Auckland City

Quartas de final

Al-Ahli 1 x 3 Pyramids

Flamengo ou Palmeiras x Cruz Azul

Semifinal

Flamengo, Palmeiras ou Cruz Azul x Pyramids

Final

Flamengo, Palmeiras, Cruz Azul ou Pyramids x PSG