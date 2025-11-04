Hora da #GloriaEterna! A Final da CONMEBOL #Libertadores será disputada em 29/11, às 18h de Brasília.CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 4, 2025
@Palmeiras @Flamengo pic.twitter.com/5Ii1ZdttQS
Atual campeão, o Botafogo faturou ano passado o título inédito após derrotar o Atlético-MG, em Buenos Aires (Argentina). Em 2022, o Flamengo foi tricampeão ao derrotar o Athletico-PR, no Equador. Um ano antes, o Rubro-Negro carioca foi superado pelo Palmeiras, que levantou a taça pela terceira vez na história do clube. O Verdão já havia sido campeão em 2020, com vitória sobre o Santos. A primeira final entre brasileiros em 2005, quando o São Paulo foi campeão ao ganhar do Santos.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Pela segunda vez o Monumental de Lima, com capacidade para 80 mil torcedores, será palco de uma final única da Libertadores. Foi lá que, em 2019, o Flamengo conquistou o bicampeonato ao superar o River Plate (Argentina).
Tags:
29 de novembr | Copa Libertadores | final | flamengo | Horário | Lima | Palmeiras