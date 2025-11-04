(UOL/FOLHAPRESS) - O segundo dia da final internacional do Rip Curl GromSearch, em Hossegor, na França, teve emoção até o último segundo ?e com destaque brasileiro. Nesta terça-feira (4), Arthur Vilar, de 14 anos, garantiu vaga na semifinal depois de virar sua bateria nos instantes finais.

O jovem surfista é tido como uma das maiores revelações dos últimos anos, e tem ninguém menos que Italo Ferreira como inspiração.

O QUE ACONTECEU

Arthur protagonizou um dos momentos mais emocionantes do evento até agora. Depois de um início de competição apertado, o potiguar brilhou nas quartas de final: virou sua bateria nos segundos finais, com um aéreo que rendeu nota 9,1, superando o australiano Locana Cullen por 14,37 a 14,17.

O paraibano, que mora e treina em Baía Formosa (RN), mesma cidade natal de Italo Ferreira, é considerado um pupilo do campeão olímpico, que acompanha de perto sua evolução.

Agora, o brasileiro encara o português Jaime Veselko na semifinal.

CAROL BASTIDES AVANÇA

Entre as meninas, Carol Bastides também mostrou confiança para seguir na competição.

A brasileira, de também 14 anos, venceu com tranquilidade a indonésia Jasmine Studer, somando 12,73 contra 6,33, e agora enfrentará a sul-africana Emily Jenkinson por uma vaga na grande final.

DESENVOLVIMENTO

O curioso é que nenhum dos dois atletas é patrocinado pela Rip Curl, mas sim pela Hang Loose.

Ainda assim, a Rip Curl Brasil está custeando toda a viagem dos dois, reforçando o compromisso histórico da marca com o desenvolvimento do surfe de base brasileiro.

TRADIÇÃO

Criado há mais de 20 anos, o Rip Curl GromSearch é reconhecido como um dos principais celeiros de talentos do surfe mundial.

O campeonato já revelou nomes que nesta terça-feira (04) figuram entre os melhores do mundo, como Gabriel Medina, Filipe Toledo, Stephanie Gilmore e Tyler Wright.

A proposta do evento é simples: oferecer uma experiência competitiva de alto nível para jovens surfistas de até 16 anos, conectando promessas locais ao cenário internacional e incentivando o desenvolvimento técnico de futuras estrelas do esporte -a janela do campeonato vai até dia 8 de novembro.