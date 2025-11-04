RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Carrascal e o atacante Everton Cebolinha se recuperaram e foram relacionados pelo Flamengo para a partida desta quarta-feira (5), contra o São Paulo, às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pelo Campeonato Brasileiro.

QUATRO DESFALQUES

Em compensação, o Rubro-Negro terá quatro desfalques: Pedro, Bruno Henrique, Jorginho e Léo Ortiz.

Pedro completa nesta quarta-feira duas semanas de sua fratura no antebraço direito. O atacante faz tratamento intensivo e há uma expectativa de que ele retorne com o membro imobilizado em mais duas semanas. A tipoia, porém, precisará ser aprovada pela arbitragem.

Léo Ortiz foi poupado. O zagueiro atuou no sacrifício nas últimas rodadas e a ideia do departamento médico rubro-negro é zerar o incômodo do defensor no tornozelo esquerdo, onde recentemente teve lesão nos ligamentos.

Jorginho tem uma lesão na coxa direita. O DM não vê a situação como grave, mas o volante ainda sente dores e será avaliado diariamente.

Já Bruno Henrique está suspenso. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, onde fez dois gols.

CARRASCAL TEM RECUPERAÇÃO RELÂMPAGO

A grande surpresa na lista foi a presença de Carrascal. O colombiano havia sofrido um edema em uma das costelas direitas diante do Sport e deixou o campo com muitas dores. O meia, porém, fez tratamento intensivo e passou no teste realizado na manhã desta terça-feira (4), no Ninho do Urubu.

Já Everton Cebolinha retorna após lesão no quadril. Sua última partida foi no dia 15 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo.