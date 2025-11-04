SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo já vivia a expectativa de "perder" Danilo para a seleção brasileira, 10 dias antes da final da Libertadores contra o Palmeiras. No entanto, a convocação de Alex Sandro gerou preocupação extra para o clube rubro-negro.

'NO FIO DA NAVALHA'

A princípio, o Flamengo trabalhava com a hipótese de apenas um convocado para a seleção brasileira antes da decisão continental, que acontecerá no Monumental de Lima, no Peru. O confronto contra o Verdão será no dia 29 de novembro, enquanto a seleção terá dois amistosos, contra Senegal e Tunísia, respectivamente nos dias 15 e 18 do mesmo mês.

Já com a certeza de que o lateral-direito Danilo seria convocado, o Rubro-Negro se surpreendeu com o nome de Alex Sandro, lateral-esquerdo, entre os escolhidos de Carlo Ancelotti. O jogador de 34 anos é titular na ala esquerda, mas vive sob cuidados constantes do departamento físico.

O UOL ouviu de um dirigente do Flamengo que Alex Sandro está no "fio da navalha" quando o assunto é controle de carga, por conta do histórico recente de lesões e pela idade. Inclusive, os problemas físicos enfrentados por ele nesta temporada abriram uma janela de oportunidade para os reservas Ayrton Lucas e Viña, que agora competem intensamente pela vaga.

Neste contexto, o planejamento do Fla foi abalado pela possibilidade de o lateral não ter tempo hábil para chegar 100% na final em jogo único, abrindo espaço para os reservas. Além dos jogos, há a carga adicional de treinos e, principalmente, as longas viagens internacionais. A seleção enfrentará o Senegal na Inglaterra e, na sequência, a Tunísia em solo francês.

Alex Sandro, quando está bem, ele mostrou isso nos primeiros dois jogos, jogou muito bem. É um lateral-esquerdo muito confiável, tem experiência, conhecimento da posição, personalidade. Quando está em bom nível físico, é um dos melhores laterais que a seleção tem.Carlo Ancelotti, em convocação