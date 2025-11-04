SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians contratou André Lavieri para atuar junto ao departamento financeiro do clube.

O profissional integra o quadro diretivo da Alvarez & Marsal, empresa que prestou consultoria ao Timão por pouco menos de um ano e tem como um dos sócios Fred Luz, ex-CEO corintiano.

Agora, o Timão firmou um contrato com a A&M em que foi especificado que Lavieri será o representante da organização nos serviços prestados ao Timão.

Antes, o clube tentou a contratação direta do profissional, como Pessoa Física, o que não foi autorizado pela Alvarez & Marsal.

André Lavieri já havia representado a empresa no início do ano, após Fred Luz deixar de atuar no dia a dia do Corinthians.

Em seu retorno ao Corinthians, André Lavieri terá como principal atribuição auxiliar na elaboração do planejamento orçamentário do clube em 2026.

Ele também auxiliará o departamento financeiro na parte operacional, após o gerente Roberto Gavioli ser afastado do departamento, há cerca de três semanas.

Gavioli atuava através de um contrato de Pessoa Jurídica, que foi suspenso por tempo indeterminado após ele ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por crimes de apropriação indévita e lavagem de dinheiro.

Ele é citado na investigação que apura possíveis utilizações indevidas de cartões corporativos pelo ex-presidente Andrés Sánchez.

De acordo com o promotor Cássio Roberto Conserino, Roberto Gavioli tinha a função de fiscalizar os supostos gastos irregulares.

LAVIERI SE JUNTA A DIRETOR E EQUIPE DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

André Lavieri trabalhará em conjunto com Emerson Piovesan (diretor financeiro estatutário) e a equipe de planejamento estratégico e reestruturação orçamentária, nomeada pelo presidente Osmar Stábile no início de outubro.

O grupo é liderado por André Recorder e Gabriel Diniz Abrão e também conta com Carlos Roberto de Melo e Heleno Haddad Maluf.