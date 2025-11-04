(UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo afirmou que não considera Lionel Messi um jogador melhor do que ele. O craque português comentou, em tom descontraído, sobre a eterna comparação entre os dois astros do futebol mundial.

Durante uma entrevista ao jornalista Piers Morgan, Cristiano foi questionado e respondeu sem rodeios. "Dizem que Messi é melhor que você. O que pensa sobre isso?"

Messi melhor que eu? Não concordo com essa opinião. Não tenho que ser humilde.

O atacante também rebateu uma declaração do ex-companheiro Wayne Rooney, que havia apontado o argentino como superior. "Isso não me incomoda em nada", afirmou.

A conversa foi divulgada no canal de Morgan nesta terça-feira (4). Segundo o apresentador, trata-se da entrevista "mais pessoal" da carreira de Cristiano, em que ele fala sobre a família, a trajetória e até sobre sua fortuna.

O reencontro entre os dois acontece três anos após a entrevista de 2022, que culminou na dispensa do jogador do Manchester United. Na ocasião, Ronaldo fez críticas contundentes à direção, ao técnico e à estrutura do clube inglês.

Atualmente com 40 anos, o português defende o Al-Nassr, líder invicto do Campeonato Saudita. Na última partida, contra o Al-Fayha, marcou dois gols e garantiu a virada da equipe.

Na próxima semana, Cristiano volta a vestir a camisa da seleção portuguesa nas eliminatórias da Copa do Mundo. Portugal enfrentará Irlanda e Armênia em busca da vaga direta para o torneio.