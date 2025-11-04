RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF bateu o martelo a respeito das mudanças na tabela do Brasileiro para os jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Os ajustes foram necessários pela presença dos times nas finais de Libertadores e Sul-Americana.

COMO FICOU?

16/11 (data Fifa) - Red Bull Bragantino x Atlético-MG19/11 - Palmeiras x Vitoria19/11 - Fluminense x Flamengo

22 - final da Sul-Americana (Atlético-MG x Lanús)

25/11 - Atlético-MG x Flamengo25/11 - Grêmio x Palmeiras

29 - Final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo)

Foi para a data base de 3 de dezembro: Atlético-MG x Palmeiras

QUAL O RACIOCÍNIO

Para reduzir o choque com viagens, o UOL apurou que a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético-MG que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro.

Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana.

Ao mesmo tempo, a CBF puxou para a próxima data Fifa o duelo entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Assim, o Galo consegue se preparar para a final da Sul-Americana.

O Palmeiras, por sua vez, vai enfrentar o Vitória no dia 19, aumentando a possibilidade de contar com os jogadores convocados por suas seleções. Vitor Roque é um deles. A data Fifa vai até o dia 19.

Lá na frente, na semana que antecederá a final da Libertadores, os jogos de Flamengo e Palmeiras foram puxados para a noite de terça-feira (25). O Fla tem duelo com o Atlético-MG, enquanto o Palmeiras visita o Grêmio.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se