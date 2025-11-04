SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool se deparou com um inspirado Courtois, mas conseguiu superar o goleiro na base da insistência, venceu o Real Madrid em casa por 1 a 0 e colou nos líderes da Champions League. O argentino Mac Allister, já no 2º tempo, foi o responsável por balançar as redes no Anfield.

Enquanto o belga evitou um placar mais elástico na Inglaterra, Vini Jr e Mbappé viveram uma noite apagada. O brasileiro sofreu em um duelo particular com o lateral-direito Bradley, e o francês pouco conseguiu produzir atuando mais centralizado no ataque. Rodrygo ainda acabou acionado por Xabi Alonso, mas foi outro que não se sobressaiu diante da defesa rival.

Com o resultado, o time de Arne Slot saltou para a 6ª posição e alcançou os mesmos 9 pontos dos espanhóis, que ainda ocupam a 5ª posição da tabela pelo saldo de gols. O Bayern de Munique e o Arsenal, com 12 pontos cada, dividem a liderança.

Os times voltam a campo pela Champions no dia 26. O Liverpool recebe o PSV, enquanto o Real, longe de seus domínios, mede forças com o Olympiacos na Grécia.

MURALHA BELGA NA INGLATERRA

Empurrado pela torcida, o Liverpool até impôs seu ritmo diante do maior campeão da Champions: Wirtz e Szoboszlai, pelo chão, atormentaram a marcação rival, e Van Dijk e Ekitike, pelo alto, conseguiram se sobressair na bola parada.

O problema para os ingleses é que Courtois estava em uma noite inspiradíssima. O goleiro de 2 metros atuou como uma muralha belga e protagonizou ao menos cinco milagres durante os 90 minutos ? um deles, inclusive, com a ponta da chuteira em chute à queima-roupa já na pequena área.

Coube a um argentino nem tão alto assim superar o camisa 1: Mac Allister. O meia, que tem 1,76 m, apareceu no meio da área após cobrança de falta de Szoboszlai e não deu chance para o adversário espalmar, marcando pela 1ª vez com a camisa do Liverpool após seis meses de jejum.

COMO FOI O JOGO

Ingleses atacam, mas espanhóis controlam. O jogo começou com os donos da casa tentando engatar uma pressão a partir de suas peças ofensivas, mas Ekitike e Wirtz não mostraram entrosamento em um lance que parou nas mãos de Courtois. Aos poucos, o Real usou a posse de bola para neutralizar o ímpeto adversário e, sem pressa, conseguiu conectar alguns lances.

Vini vs Bradley. Em meio a um embate intenso, mas ainda sem grandes intervenções dos dois goleiros, Vini Jr e Bradley protagonizaram o principal duelo individual do 1º tempo. O brasileiro começou gingando sobre o norte-irlandês, que não teve receio de parar o adversário com falta. O lateral do Liverpool deu o troco logo depois e acabou derrubado pelo brasileiro, que inaugurou a distribuição de cartões amarelos.

Courtois salva o Real com a ponta da chuteira. Uma bobeada de Huijsen quase culminou em gol do Liverpool aos 27 minutos: o zagueiro, ao dar um carrinho depois de um lançamento, entregou a bola de presente para Wirtz, que arrancou com total liberdade pela ponta direita antes de cruzar rasteiro. Szoboszlai, cara a cara com Courtois, viu o goleiro esticar o pé e protagonizar um milagre no Anfield.

VAR aparece e ajuda juiz. O duelo ficou paralisado por três minutos diante de um lance complicado para a arbitragem: Szoboszlai teve chute desviado por Tchouaméni, que se atirou na frente do rival já dentro da área recolhendo o braço esquerdo ? a bola chegou a bater no cotovelo do meio-campista, e István Kovács aplicou falta. O VAR, no entanto, chamou o juiz de campo, que corrigiu sua decisão e reiniciou a partida com bola ao chão.

Goleiros em ação. O final do 1º tempo ainda teve duas intervenções de Courtois, que voltou a fechar o gol em nova tentativa de Szoboszlai e em chute de Mac Allister, ambos de fora da área. Do outro lado do campo, Mamardashvili também se mostrou atento logo ao fazer linda defesa em chute de Bellingham.

Parede belga no Anfield. O Liverpool voltou dos vestiários elétrico e, diferente do ocorrido no começo do duelo, conseguiu impor uma blitz sobre os espanhóis ? principalmente a partir da bola parada. O problema é que Courtois estava mais do que inspirado no Anfield: o belga fez duas defesas monumentais, frustrando Van Dijk e Ekitike, respectivamente.

Mac Allister supera Courtois e desafoga grito de gol. Os mandantes conseguiram, finalmente, balançar as redes aos 15 minutos. Após Bellingham acertar Gravenberch e tomar cartão amarelo, Szoboszlai caprichou na cobrança e serviu Mac Allister, que cabeceou firme no meio do gol e marcou depois de seis meses de seca pela equipe: 1 a 0.

Oi, ex, lembra de mim? Formado na base do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, que quase 20 anos de sua vida no clube inglês, foi acionado por Xabi Alonso aos 35 minutos. Atuando pelo Real Madrid desde junho, o lateral-direito não foi tão bem recebido assim pelos torcedores, que não economizaram nas vaias ao ex-atleta. O tempo escasso evitou uma grande participação do camisa 12 antes do apito final.

LIVERPOOL

Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson (Kerkez); Gravenberch, Mac Allister (Curtis Jones) e Szoboszlai; Wirtz (Chiesa), Salah e Ekitike (Gakpo). T.: Arne Slot

REAL MADRID

Courtois; Valverde (Brahim Díaz), Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga (Rodrygo), Tchouaméni e Bellingham; Arda Guler (Alexander-Arnold), Vini Jr e Mbappé. T.: Xabi Alonso

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Mihai Marica (ROM) e Ferencz Tunyogi (ROM)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartões amarelos: Mac Allister (LIV); Vini Jr, Huijsen, Bellingham, Carreras (RMA)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Mac Allister (LIV), aos 15 min do 2º tempo