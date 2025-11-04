SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No duelo entre dois invictos, deu Bayern de Munique. O clube alemão venceu o PSG por 2 a 1 na tarde desta terça-feira (4), no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela quarta rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões da Europa.
Luis Díaz marcou os dois gols dos Bávaros em Paris, mas acabou expulso, ainda no primeiro tempo. Com um a mais, o PSG foi para cima no segundo tempo, mas só conseguiu descontar com João Neves. A defesa dos visitantes foi uma fortaleza na etapa complementar.
Melhor jogador do mundo, Dembélé segue sem condições de atuar sem dores. O atacante francês disputou apenas 25 minutos da partida e chegou a ter um gol anulado. Foi direto para o vestiário após ser substituído.
O resultado manteve os 100% de aproveitamento para o Bayern de Munique, que lidera a fase de classificação da Champions League no saldo de gols. O Arsenal é o único com os mesmos 12 pontos. O PSG, por sua vez, perdeu a invencibilidade e ocupa a quinta posição, com nove.
Tanto PSG quanto Bayern de Munique voltam a campo no fim de semana. Os Bávaros visitam o Union Berlin no sábado, pela Bundesliga, enquanto os franceses encaram o Lyon, em duelo de gigantes na Ligue 1.
CONVOCADO POR ANCELOTTI, MARQUINHOS FALHA
O zagueiro brasileiro foi destaque negativo do PSG na partida. Ele tentou salvar o primeiro gol de Luis Díaz com a mão, sem sucesso, mas o erro maior veio no segundo do Bayern de Munique.
O capitão do clube parisiense não viu a chegada de Luis Díaz, perdeu a bola na entrada da área e viu o colombiano ampliar para os visitantes. Uma falha nada comum na carreira do brasileiro.
O timing da falha foi péssimo, já que, nesta segunda-feira (3), o defensor foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar os amistosos contra Senegal e Tunísia. Ele é um dos nomes que está praticamente garantido na próxima Copa do Mundo.
LANCES IMPORTANTES
Gol relâmpago do Bayern de Munique. Os visitantes começaram em cima de um PSG sonolento e conseguiram seu gol logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Kimmich roubou a posse de bola e serviu Gnabry, que concedeu bom passe para Olise. O chute do camisa 17 parou em Chevalier, mas, no rebote, Luis Díaz conferiu.
Que isso, Neuer. Aos dez minutos, o goleiro do Bayern de Munique resolveu brincar de "gol a gol". Ao rifar a bola para frente, o alemão chutou tão forte que a bola foi direto para Chevalier, na outra área.
Saiu pela culatra. No primeiro grande ataque do PSG, aos 14 minutos da etapa inicial, Kvaratskhelia acabou atrapalhando finalização de Fabián Ruiz. O espanhol chutou, mas a bola bateu no companheiro e saiu sem perigo para Neuer.
Pressão do Bayern. Mais uma roubada de bola no campo de ataque, mais uma chance de perigo. Aos 16 minutos, Pavlovic recuperou, tabelou com Gnabry e chutou com perigo.
Gol anulado e saída repentina. O PSG chegou a empatar na marca dos 23 minutos, mas Dembélé estava impedido após finalização de Fabián Ruíz. Dois minutos depois, o melhor jogador do mundo foi substituído. Ele está voltando de lesão muscular e sem ritmo de jogo.
Times trocam grandes chances. Na marca dos 29 minutos, Barcola ganhou de Laimier na velocidade e saiu cara a cara, mas Neuer fechou o ângulo e defendeu. Na sequência, Gnabry recebeu na entrada da área e chutou cruzado. A bola carimbou a trave.
Marquinhos falha, e o Bayern de Munique amplia. O zagueiro brasileiro até foi bem na hora de recuperar a bola, mas se atrapalhou na saída e perdeu para Luis Díaz. Aos 31 minutos, o colombiano invadiu a área e só deslocou Chevalier.
Quase que virou goleada. Aos 44 minutos, Harry Kane concedeu assistência magistral para Pavlovic vencer Chevalier e ampliar, mas o volante estava em posição de impedimento.
Do céu ao inferno. Grande personagem do primeiro tempo, Luis Díaz protagonizou um lance assustador nos acréscimos. O atacante colombiano aplicou um carrinho de força muito excessiva no tornozelo de Hakimi. O lateral-direito marroquino foi substituído aos prantos, enquanto o camisa 14 recebeu cartão vermelho, após análise do VAR.
QUE FURADABuscando pelo menos o empate, com um jogador a mais, o PSG se lançou ao ataque. Aos 8 minutos da etapa complementar, Nuno Mendes fez boa jogada e cruzou para Barcola, mas o atacante errou o tempo de bola e furou.
PSG desconta. Aos 28 minutos do segundo tempo, a pressão dos mandantes deu resultado. Lee cruzou na área, a defesa do Bayern de Munique viveu momento de indecisão e João Neves desviou para vencer Neuer.
Quase o empate. O gol animou os parisienses, que, apoiados pela torcida no Parque dos Príncipes, buscavam a igualdade no placar. Cinco minutos depois de descontar, o PSG quase empatou com o mesmo João Neves. O português testou sem chances para Neuer, mas a bola tirou tinta da trave.
Neuer salva o Bayern. Em diversas oportunidades no segundo tempo, o goleiro alemão foi fundamental para garantir o resultado ao Bayern de Munique. A defesa mais importante aconteceu aos 32 minutos, em chute de Zaire-Emery.
PSG
Chevalier, Hakimi (Mayulu), Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Zaire-Emery e Fabián Ruiz (João Neves); Kvaratskhelia, Barcola (Gonçalo Ramos) e Dembelé (Lee).
BAYERN DE MUNIQUE
Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Gnabry (Bischof); Luis Díaz, Olise e Harry Kane (Goretzka).
Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)
Assistentes: Stefano Alassio e Alberto Tegoni (ITA)
VAR: Marco Di Bello (ITA)
Gols: Luis Díaz, aos 3 e 31 minutos do 1º tempo (BAY); João Neves, aos 28 minutos do 2º tempo (PSG)
Cartões amarelos: Bischof, Stanisic e Neuer (BAY)
Cartão vermelho: Luis Díaz (BAY)