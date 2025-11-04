(UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira só vai anunciar sua decisão sobre renovar o contrato com o Palmeiras depois da final da Libertadores, no fim deste mês.

O UOL apurou que o português não assinará o novo contrato antes da decisão contra o Flamengo, no dia 29 de novembro.

A palavra é de evitar 'distrações' nesta reta final de temporada, repleta de decisões.

Além da finalíssima do continental, Palmeiras e Flamengo também protagonizam luta acirrada pelo título brasileiro. O Palmeiras é o atual líder do nacional, com um ponto de vantagem sobre o Rubro-Negro.

Publicamente, o Palmeiras já destrinchou como está formulado este contrato: até dezembro de 2027, sem multa rescisória. . Assim, uma rescisão antecipada, mesmo unilateral, poderia ser comunicada a qualquer momento.

DISPUTADO

Com atual contrato se encerrando em dezembro, Abel é muito bem visto no mercado. O português já foi alvo de cinco sondagens em 2025 ? Benfica, Sporting, Al-Hilal, Nottingham Forest e, já nesta semana, do Wolverhampton ? e recusou todas, focado no projeto no Allianz Parque.

O Palmeiras formalizou uma oferta para o treinador já no início do ano e não tem muitas dúvidas sobre a sequência de Abel para além desta temporada. Após a vitória por 4 a 0 sobre a LDU, na última quinta-feira, a presidente Leila Pereira afirmou, em coletiva de imprensa, que Abel "é o maior técnico da história do Palmeiras".