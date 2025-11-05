(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil voltou a mostrar sua força no surfe de base. Nesta quarta-feira, em Hossegor, na França, Arthur Vilar, de apenas 14 anos, foi vice-campeão da final internacional do Rip Curl GromSearch, um dos campeonatos sub-16 mais tradicionais do mundo.

O QUE ACONTECEU

O jovem paraibano, que mora e treina em Baía Formosa (RN) ?mesma cidade natal de Italo Ferreira, seu grande ídolo e mentor?, vinha em ritmo avassalador desde o primeiro dia de competição.

Depois de garantir vaga na semifinal com um aéreo no último minuto nesta terça, Arthur repetiu a dose mais cedo nesta quarta, virando mais uma bateria com outra manobra aérea decisiva, também no último minuto.

Na final, diante do australiano Ocean Lancaster, o brasileiro começou com tudo. Logo nos primeiros segundos, somou 5,83 pontos e mostrou confiança. O rival respondeu com 6,5, equilibrando o confronto.

Embalado, Arthur encontrou uma boa direita, encaixou um tubo e finalizou com estilo na junção, arrancando 7 pontos e colocando pressão sobre o adversário.

Mais ativo no mar, o brasileiro chegou a surfar seis ondas contra apenas duas de Lancaster, mas o australiano foi preciso quando mais importava. Em uma das últimas ondas da decisão, conseguiu 8,33 pontos com duas manobras fortes e uma finalização difícil, garantindo a virada e o título.

Mesmo com o vice-campeonato, Arthur Vilar saiu em alta pela performance e pela maturidade apresentada durante o evento ?mais um passo importante em sua promissora trajetória no surfe internacional.

FEMININO

Entre as meninas, Carol Bastides, de 14 anos, também representou o Brasil com destaque. Ela avançou até a semifinal, onde foi superada pela sul-africana Emily Jenkinson, por 6,00 a 3,80.

TRADIÇÃO NA BASE

Criado há mais de 20 anos, o Rip Curl GromSearch é reconhecido como um dos principais celeiros de talentos do surfe mundial. O torneio já revelou nomes como Gabriel Medina, Filipe Toledo, Stephanie Gilmore e Tyler Wright, reforçando sua importância na formação das futuras estrelas do esporte.