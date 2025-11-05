SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Corinthians, Osmar Stábile pediu para o atacante Memphis Depay deixar a suíte do hotel que reside, na região central de São Paulo.

PEDIDO FOI COMUNICADO POR STÁBILE EM REUNIÃO COM CONSELHEIROS

O presidente disse, durante reunião do Conselho de Orientação (Cori), no dia 29 de outubro, que fez o pedido ao astro holandês. O UOL teve acesso à ata com os detalhes deste encontro.

Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stábile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor.Trecho da ata

A hospedagem de Memphis custa R$ 250 mil por mês. O valor é arcado pelo Timão, como previsto contratualmente.

À reportagem, o Corinthians afirmou que foi o próprio jogador quem se prontificou a se mudar.

Até o momento, o atacante segue morando no hotel. O UOL apurou que não há perspectiva para que a suíte fique vaga.

Pessoas próximas ao jogador afirmaram que o atleta dificilmente deixará o hotel. As fontes citam as facilidades do local e os serviços prestados.

A suíte de Memphis conta, entre outras coisas, com serviço de quarto, limpeza, mordomia, lavanderia e concierge. Alguns dos itens tem atendimento 24 horas por dia.

Por contrato, o Corinthians também é responsável por arcar com chef de cozinha exclusivo, agente de segurança dedicado e carro blindado com motorista particular. Essas regalias também são previstas em contrato para que o Corinthians disponibilize ao jogador.

MEMPHIS NÃO APROVOU CASAS EM ALPHAVILLE

Quando foi contratado pelo Corinthians, em setembro de 2024, o jogador visitou algumas casas na região de Alphaville, mas nenhuma foi aprovada. O principal motivo para a decisão foi justamente o trajeto entre o condomínio ao Centro de Treinamento.

Até por isso Memphis deseja permanecer no hotel, porque a distância do local para o CT Joaquim Grava é bem menor do que se fosse em Alphaville.