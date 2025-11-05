SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andreas Pereira é um dos grandes destaques do Palmeiras no segundo semestre de 2025. Abel Ferreira, que já conhecia o estilo de jogo do meio-campista, o transformou em titular absoluto de uma equipe que briga pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Isso tudo sem precisar ensinar nada.

O DONO DO MEIO-CAMPO DO PALMEIRAS

De 5, 8 ou 10, Andreas Pereira cumpre seu papel no setor. As funções de segundo volante e meia de criação estão mais próximas do estilo de jogo do atleta, mas, contra a LDU, no jogo mais importante da temporada até aquele momento, Abel Ferreira fez um pedido diferente.

Durante a preparação, o treinador português chamou Andreas para uma conversa particular e, em poucas palavras, frisou que ele jogaria "sozinho" no meio-campo.

A relação entre Abel Ferreira e Andreas Pereira é de muita confiança. O comandante costuma passar muitas instruções ao elenco, mas, com o camisa 8, as instruções são mais sucintas. Passa pelo entendimento do jogador.

Abel considera Andreas um dos jogadores mais inteligentes, não só do elenco do Palmeiras, mas de todo o futebol brasileiro. Tanto que já o elogiou dessa maneira em coletivas do Verdão.

A LIGAÇÃO QUE CONSUMOU O FINAL FELIZ

Durante a negociação entre o Palmeiras e o estafe de Andreas Pereira, Abel Ferreira entrou em contato com o técnico Marco Silva, do Fulham. A ligação, segundo apurou o UOL, foi determinante para a contratação.

O conterrâneo de Abel Ferreira explicou que Andreas poderia exercer qualquer função no meio-campo, seja na contenção ou na criação. A principal característica era na saída de jogo refinada, com leitura de jogo.

E A SELEÇÃO BRASILEIRA?

O meio-campista do Palmeiras não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa de novembro. A seleção brasileira disputará amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dias 15 e 18, na Europa.

A ausência de Andreas na lista surpreendeu o ambiente interno do Verdão. Ele foi chamado para o jogo contra a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias, mas já tinha ficado de fora dos amistosos diante de Coreia do Sul e Japão, em outubro.

A surpresa se deu por causa dos elogios da comissão técnica nos bastidores. O UOL apurou que a atuação na goleada sobre a LDU, que garantiu o Palmeiras na final da Copa Libertadores, foi vista como "perfeita" por Ancelotti e companhia.

Ainda restam outras três oportunidades para que Andreas seja convocado, testado e, quem sabe, componha a lista dos 26 de Ancelotti para a Copa do Mundo. Quando esteve com a seleção, o jogador do Palmeiras foi perguntado sobre a função que gostaria de jogar, mas já mostrou que a versatilidade é o seu grande trunfo.