SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol avalia levar a final da Libertadores para fora da América do Sul nos próximos anos.

A entidade considera realizar a final da Libertadores em outros continentes. Segundo Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol, a ideia faz parte de uma estratégia para internacionalizar o torneio e aumentar o interesse global pela competição.

O tema está sendo debatido enquanto a Conmebol negocia direitos de transmissão para 2027-2030. A proposta segue o modelo adotado por torneios europeus, como as Supercopas da Espanha e da Itália.

Este assunto [a disputa da final fora da América do Sul] é normalmente colocado sobre a mesa e avaliado. Posso dizer a vocês que já decidimos um plano para os próximos anos, mas certamente estamos avaliando Juan Emilio Roa, ao portal americano The Athletic

Em 2018, a final entre Boca Juniors e River Plate foi disputada em Madri. Foi a única vez em 65 anos que o jogo decisivo aconteceu fora da América do Sul.

A final de 2025 será entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, no Peru. Pelo sétimo ano seguido, o título ficará com um time brasileiro.

VENDA DE INGRESSOS E DETALHES DA FINAL

Segundo a coluna de Rodrigo Mattos, 8 mil ingressos para a final deste ano foram vendidos em menos de uma hora. Essa quantidade representa cerca de 16% do total de bilhetes disponíveis para a final, que terá 49.073 ingressos ao todo.

O estádio Monumental de Lima comporta 54 mil pessoas. Uma parte dos bilhetes é reservada para patrocinadores e áreas de hospitalidade.

Os setores atrás dos gols têm 12.500 ingressos para cada clube. Esses ingressos serão vendidos por Palmeiras e Flamengo a seus torcedores.

Os preços variam de US$ 95 (R$ 512) a US$ 320 (R$ 1.727). Os ingressos mais baratos ficam atrás dos gols e os mais caros, no centro do campo.

HORÁRIO E OUTROS DETALHES DA DECISÃO

A final acontece no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília). O jogo será disputado no estádio Monumental, em Lima.

Os uniformes dos times também já estão definidos. O Palmeiras jogará de verde, com goleiro em azul claro; o Flamengo usará camisa e meias rubro-negras e calção preto, com goleiro de amarelo.

Os preços das passagens aéreas para Lima subiram 91% após a confirmação dos finalistas. A alta reflete o aumento da procura de torcedores dos dois clubes.

* Com informações de reportagens publicadas em 04/11, 05/11 e 04/11.

