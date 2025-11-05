(UOL/FOLHAPRESS) - Contra o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira (5), o Corinthians pode alcançar quatro vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada.

O Timão vem de uma sequência positiva, vencendo Atlético-MG, Vitória e Grêmio nas últimas três rodadas do Brasileirão.

O duelo contra o Massa Bruta, em Bragança Paulista, será o de número 64 do clube alvinegro em 2024.

Ao longo do ano, o Corinthians chegou a marca de três triunfos consecutivos em outras quatro oportunidades, mas não passou disso.

Essa situação pode ser revertida, caso a equipeconquiste os três oontos no estádio Cicero de Souza Marques.

SEQUÊNCIAS DO CORINTHIANS EM 2024 ESBARRAM NAS TRÊS VITÓRIAS SEGUIDAS

A primeira sequência positiva do Timão na temporada aconteceu logo nos primeiros jogos, quando o clube estreou pelo Paulistão batendo justamente o Red Bull Bragantino, adversário desta noite, e, na sequência, vencendo também Velo Clube e Água Santa.

Esse retrospecto foi interrompido no quarto jogo do ano, quando o Corinthians foi derrotado pelo São Paulo.

Todos esses jogos foram válidos pelo Campeonato Paulista.

Ainda pela competição estadual, o Timão também venceu seguidamente a Ponte Preta, o Noroeste e o Novorizontino. Dessa vez, a sequência foi quebrada em um empate com o Palmeiras, ainda pela primeira fase do torneio.

A terceira sequência de três vitórias consecutivas do Corinthians em 2024 ocorreu em um momento decisivo.

Primeiro, o clube alvinegro venceu o Santos na semifinal do Paulistão. Depois, bateu o Barcelona de Guayaquil, pela terceira fase preliminar da Libertadores - resultado que não foi suficiente para classificação à fase de grupos. Por último, derrotou o Palmeiras no primeiro confronto válido pela final do Estadual.

A quarta vitória consecutiva só não aconteceu naquela ocasião, porque o Corinthians confirmou o título paulista com um empate no jogo de volta contra o arquirrival.

Após isso, o Timão acumulou três vitórias consecutivas em mais uma oportunidade. Em maio, o clube bateu: Santos (pelo Brasileirão), Racing, do Uruguai (pela Sul-Americana) e Novorizontino (pela Copa do Brasil).

A sequência, porém, foi brecada com um empate sem gols contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Desta forma, a última vez que o Corinthians acumulou mais do que três vitórias seguidas foi na arrancada história do clube no fim do ano passado.

Na ocasião, o Timão venceu sete jogos consecutivos e saiu de uma condição em que brigava contra o rebaixamento no Brasileirão à classificação à Libertadores.

POR SEQUÊNCIA INÉDITA NO BRASILEIRÃO, CORINTHIANS TEM RETORNOS IMPORTANTES, MAS AUSÊNCIA SENTIDA

O Corinthians encerrou na terça-feira (4) a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino.

Para o duelo, o técnico Dorival Júnior terá a volta do trio de meio-campistas formado por Raniele, José Martínez e Breno Bidon. Todos eles cumpriram suspensão no duelo contra o Grêmio, no último fim de semana.

Em compensação, o treinador corintiano não terá o goleiro Hugo Souza, que sofreu um trauma na coxa esquerda durante a vitória corintiana sobre o Tricolor Gaúcho.

O lateral-esquerdo Hugo também será desfalque, por conta de um quadro de lombalgia intensa.

O volante André iniciou o processo de transição física, após lesão no tornozelo direito, mas ainda não tem condições de jogo.

E o atacante Vitinho segue entregue ao departamento médico para tratar uma lesão no joelho direito.