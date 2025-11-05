O JF Vôlei enfrenta o Praia Clube nesta quarta-feira (5), às 18h30, no Ginásio do UTC, em Uberlândia, em um confronto antecipado válido pela 11ª rodada da Superliga Masculina. A equipe vem de derrota para o Sanedo Goiás por 3 sets a 1 e ocupa a 9ª posição na tabela de classificação, com 2 pontos somados. Na última partida, o clube não contou com o oposto Wesleen, até então maior pontuador da equipe na competição, com 36 pontos.

A reportagem do portal Acessa.com entrou em contato com a assessoria do JF Vôlei para obter informações sobre os desfalques, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

O técnico André Silva comentou o desempenho da equipe na rodada anterior e projetou o próximo compromisso.

“A derrota faz parte do processo, o mais importante é aprender com ela e seguir em frente. Conversamos bastante com o grupo, deu tempo de ajustar muita coisa, corrigir alguns pontos, mas já viramos a chave. Agora é foco total no jogo contra o Praia, buscando uma resposta positiva dentro de quadra, jogo por jogo, dia após dia”.

Sobre as ausências dos opostos Wesleen e Radir, o treinador destacou que o elenco está preparado para lidar com situações de desfalques.

“Sabemos que são peças importantes, mas o grupo está preparado para lidar com esse tipo de coisa. Trabalhamos para ter um elenco equilibrado, com todos prontos para contribuir quando necessário. Temos boas opções e total confiança nos atletas. Sei que quem assumir a posição vai dar conta do recado”, finaliza.

