SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea empatou por 2 a 2 com o Qarabag, fora de casa, em Baku, no Azerbaijão, pela 4ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Estêvão e Garnacho fizeram os gols dos Blues, enquanto Leandro Andrade e Jankovic marcaram para o Qarabag.

Os gols do Qarabag saíram de falhas de Jorrel Hato, zagueiro holandês do Chelsea, que entregou a bola no campo de defesa no primeiro gol e cometeu o pênalti que permitiu a virada.

Com o empate, o Chelsea soma 7 pontos e vai para a 10ª colocação, fora da zona de classificação direta para as oitavas de final. O Qarabag soma os mesmos 7 pontos e está em 12º lugar.

O Chelsea volta a campo pela Liga dos Campeões no dia 25 de novembro, quando enfrenta o Barcelona em casa. No mesmo dia, o Qarabag visita o Napoli.

QARABAG

Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada; Medina, Cafarquiliyev (Dani Bolt); Pedro Bicalho, Jankovic, Kady (Addai), Leandro Andrade (Bayramov), Zoubir (Kashchuk); Durán (Akhundzada). Técnico: Gurban Gurbanov.

CHELSEA

Sanchez; Cucurella, Adarabioyo, Hato, James; Andrey Santos (Enzo Fernández), Lavia (Caicedo), Gittens (Garnacho), João Pedro (Buonanotte), Estêvão; Tyrique George (Delap). Técnico: Enzo Maresca.

Local: Tofig Bahramov Stadium, Baku (Azerbaijão)

Árbitro: Sebastian Gishamer (Áustria)

Cartões amarelos: Andrey Santos, Reece James e Caicedo (CHE); Matheus Silva e Medina (QAR)

Gols: Estêvão (CHE), 15' do 1º tempo (0-1); Leandro Andrade (QAR), 28' do 1º tempo (1-1); Jankovic (QAR), 38' do 1º tempo (2-1); Garnacho (CHE), 7' do 2º tempo (2-2)