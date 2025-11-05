SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Borussia Dortmund sem dificuldades, nesta quarta-feira, por 4 a 1, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Foden, duas vezes, Haaland e Cherki marcaram para os ingleses, enquanto Anton descontou para o Dortmund.

Com a vitória, o City salta para o quarto lugar da tabela, chegando aos 10 pontos. São três triunfos e um empate.

Já o Borussia perde sua primeira partida e cai para 12º, estacionando nos sete pontos.

O City volta a campo contra o Liverpool, no domingo, pelo Campeonato Inglês. O Borussia, por sua vez, encara o Hamburgo, no sábado, pelo Campeonato Alemão. Na Liga dos Campeões, ambos voltam a campo no dia 25. Os ingleses enfrentam o Bayer Leverkusen, enquanto os aurinegros recebem o Villarreal.

LEI DO EX TAMBÉM APARECEU

Se Phil Foden foi o nome do jogo, Erling Haaland não deixou de aparecer. O camisa 9 já havia marcado contra o Borussia Dortmund ? seu ex-clube ? e dessa vez não foi diferente.

Com um primeiro tempo de total pressão do Manchester City, Foden abriu o placar e Haaland anotou o segundo, fazendo valer a lei do ex. O clube inglês poderia ter feito uma goleada já na etapa inicial, não fosse o goleiro Kobel.

No segundo tempo, Foden fez o terceiro. O Borussia ainda diminuiu com Anton e pressionou no final, mas Cherki matou o jogo nos acréscimos. O brasileiro Savinho foi bem na partida e podia ter deixado o seu, mas parou em Kobel.

LANCES IMPORTANTES

Passe ou chute? Aos cinco minutos, em um rápido contra-ataque, a bola passou por Savinho, Reijnders e chegou em Doku, que tentou passe enfiado por baixo. A bola passou por todo mundo e assustou o goleiro Kobel, saindo próxima à trave.

Isolou! Savinho cortou da direita para o meio e encontrou Foden. O inglês limpou a marcação e bateu com força. Kobel tentou segurar, mas soltou a bola no pé de Savinho que, na cara do gol, pegou de primeira e mandou por cima. O brasileiro, no entanto, estava impedido no lance.

1x0: Aos 21 minutos, Reijnders encontro Foden sozinho na entrada da área. O camisa 47 girou e, sozinho, bateu rasteiro para abrir o placar para o City.

Choque forte: Pouco depois do gol, Reijnders recebeu bola pelo alto e não viu Kobel saindo do gol. Ambos se chocaram com força, mas sem problemas maiores.

Perdeu! O City seguiu pressionando e desperdiçou uma ótima chance com O'Reilly. Haaland disparou do meio de campo, passou por três marcadores e deixou O'Reilly na cara do gol. O lateral-esquerdo bateu de primeira, em cima de Kobel, e viu o goleiro fazer defesa no reflexo.

2x0: Após chegada de Savinho, Doku ficou com a bola pela esquerda e cruzou rasteiro. Haaland se desvinciliou da marcação e acertou um chute forte para ampliar aos 28.

Quase o terceiro: Savinho chegou pela direita e tentou passe desviado para Matheus Nunes. Reijnders aproveitou e chegou dando uma pancada para outra defesaça de Kobel.

Finalmente chega o Borussia: Na primeira chance de perigo do Dortmund, aos 38 minutos, Adeyemi cortou para o meio, passou por dois marcadores e bateu para boa defesa de Donnarumma.

Kobel mais uma vez: Já na volta do intervalo, Savinho fez o goleiro do Dortmund trabalhar em mais um chute rasteiro.

3x0: O segundo gol de Phil Foden foi muito parecido com o primeiro. Ele recebeu na entrada da área e, com pouco espaço, achou uma ótima finalização no canto aos 11 minutos da etapa complementar.

Entraram na roda: O City fez linda jogada coletiva e Foden achou passe pelo alto para Savinho, que tentou voleio, mas mandou para fora.

Donnarumma apareceu: O'Reilly vacilou na saída e Guirassy ficou cara a cara com Donnarumma. O goleiro italiano cresceu no lance e mandou para escanteio. Pouco depois, Adeyemi assustou com bola que passou raspando a trave.

3x1: Em cobrança rápida de falta, Ryerson cruzou rasteiro e o zagueiro Anton completou para diminuir, aos 26.

4x1: Cherki costurou a defesa do Borussia e fechou o placar já nos acréscimos.

*

FICHA TÉCNICA

Manchester City 4 x 1 Borussia Dortmund

Liga dos Campeões - quarta rodada da fase de liga

Data: 05/11/2025 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Gols: Phil Foden (MCI), aos 21'/1ºT; Haaland (MCI), aos 28'/1ºT; Phil Foden (MCI), aos 11'/2ºT; Cherki (MCI), aos 46'/2ºT, e Anton (BOR), aos 26'/2ºT

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly (Äit-Nouri); Nico González, Savinho (Bernardo Silva), Reijnders (Rúben Dias) e Phil Foden; Doku (Cherki) e Haaland (Marmoush). T.: Pep Guardiola.

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini (Emre Can); Ryerson, Nmecha, Sabitzer (Gross) e Svensson; Adeyemi (Fábio Silva), Beier (Bellingham) e Guirassy (Chukwuemeka). T.: Nico Kovac.