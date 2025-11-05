SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória mostrou autoridade no Barradão, venceu o Internacional por 1 a 0 com gol de Lucas Halter e, de quebra, saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pior para o Santos, que entrou no Z4 -mas têm duas partidas a menos em relação ao Vitória e ainda joga na rodada, nesta quinta-feira (06), contra o Palmeiras.

O resultado deixou a equipe de Jair Ventura com 34 pontos e na 16ª posição da tabela. O Santos, por outro lado, tem 33 pontos e aparece na sequência, já entre os quatro piores colocados.

Enquanto isso, os gaúchos estacionaram nos 36 pontos. O time de Ramón Díaz, que não vence há três partidas, ocupa o 15º lugar e também está ameaçado.

Os times voltam a jogar pelo Brasileirão no fim de semana. O Vitória recebe o Botafogo no domingo, enquanto o clube gaúcho, um dia antes, encara o Bahia dentro do Beira-Rio.

COMO FICOU A BRIGA CONTRA O Z4?

16º - Vitória: 34 pontos (32 jogos)

17º - Santos: 33 pontos (30 jogos)

18º - Juventude: 29 pontos (32 jogos)

COMO FOI O JOGO

O Vitória usou a força do Barradão para se impor desde o primeiro minuto de partida, quando Bruno Gomes tomou cartão amarelo por falta dura em Maykon. Em um dos lances de mais perigo, Lucas Halter ficou no quase em tentativa de cabeça antes de Renzo López ser derrubado dentro da área -a jogada, no entanto, foi invalidada por impedimento.

Aos poucos, o duelo ficou bastante truncado e recheado de faltas aplicadas por Felipe Fernandes de Lima, e um choque de cabeça envolvendo Edu e Ricardo Mathias esfriou o embate pouco antes do intervalo. O zagueiro dos mandantes, inclusive, precisou ser substituído em meio ao sangramento.

O 2º tempo também teve os donos da casa no ataque, e o placar foi alterado pela única vez aos 22 minutos -depois de Erick ter um gol anulado. Matheuzinho cobrou escanteio na medida para Lucas Halter, que se antecipou ao goleiro Ivan e cravou, mesmo desajeitado, cravou o 1 a 0 dentro do Barradão. O lance decretou o resultado positivo para a equipe de Jair Ventura.