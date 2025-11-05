SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (05), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Alex Telles, Artur e David Ricardo marcaram os gols do Botafogo, que vê sua vaga na Libertadores mais de perto.
Com o resultado, o time chega a 51 pontos e se mantém na sexta posição, dentro do G7.
Já o Vasco fica com 42 pontos, em nono lugar, e perde a chance de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. O Fluminense é o sétimo, com 47, e ainda joga na rodada.
Finalistas da Libertadores, Flamengo e Palmeiras já estão garantidos pelo menos no G6, de acordo com a equipe de estatística da UFMG. Como um deles será campeão do torneio, o Brasileirão ganhou mais uma vaga para a Libertadores de 2026, que será dada ao sétimo colocado.
O Botafogo volta a campo no domingo, contra o Vitória. Já o Vasco recebe o Juventude, no sábado. Ambas as partidas serão válidas pela 33ª rodada.
LIBERTADORES À VISTA
O clássico deste noite era importante para ambas as equipes chegarem mais perto de uma vaga na Libertadores. Em sexto lugar, o Botafogo buscava se consolidar no G7, enquanto o Vasco, décimo colocado, tentava se aproximar da zona de classificação.
O time da casa foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar após um pênalti de Carlos Cuesta em Joaquín Correa que Alex Telles converteu. Com a vantagem no placar, o Botafogo apostou em contra-ataques na etapa final e definiu o resultado com Artur e David Ricardo.
O Botafoo ainda viu o Corinthians, outro concorrente pela vaga, perder para o Bragantino e se mantém, pelo menos por mais uma rodada, no G7. Enquanto o Vasco perdeu sua chance para tornar o sonho da Libertadores um pouco mais real.
BOTAFOGO
Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo (Newton), Marlon Freitas, Savarino (Cuiabano) e Santiago Rodríguez (Allan); Joaquín Correa (Artur) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.
VASCO
Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê (Matheus França) e Philippe Coutinho (Thiago Mendes); Andrés Gómez (GB), Rayan e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Barboza, Marlon Freitas e Artur (BOT); Matheus França e David (VAS)
Gols: Alex Telles, aos 46' do 1º tempo; Artur, aos 26' do 2º tempo; David Ricardo, aos 31' do 2º tempo (BOT)