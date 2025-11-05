SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A noite foi histórica para Hulk e contou com expulsão polêmica dos visitantes.

O ídolo do Atlético marcou o primeiro gol da partida, o de número 500 em sua carreira. Do total, 131 deles foram marcados com a camisa do Atlético-MG, enquanto o restante passa por Zenit, Porto, Shangai Port, Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy e Consadole Sappore.

Para completar o placar, Igor Gomes marcou um lindo golaço de falta, e Biel desencantou. O jogo estava disputado antes da expulsão, mas, após o vermelho para Kanu, o time da casa soube aproveitar a vantagem numérica.

O resultado fez com que o Atlético-MG respirasse na tabela. A equipe mineira chegou aos 40 pontos e ocupa a 11ª posição. O Bahia, por sua vez, perdeu a chance de se aproximar do Mirassol e estacionou em quinto, com 52.

Atlético e Bahia voltam a campo no sábado para disputarem a 33ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Sampaoli encaram o Sport, enquanto o time de Rogério Ceni visita o Internacional.

COMO FOI O JOGO

Aos 12 minutos, os visitantes deram um susto na torcida do Atlético-MG na Arena MRV. Michel Araújo driblou bem e finalizou firme de fora da área. A bola passou raspando a trave de Everson.

Após momentos mornos na partida, o Atlético criou sua primeira boa oportunidade com seu trio de ataque. Aos 30 minutos, Hulk combinou com Dudu, e o externo achou Bernard na área. O camisa 11 furou, enquanto o ídolo parou na defesa.

A melhor chance do time mineiro no primeiro tempo veio aos 39 minutos, com seu lateral-esquerdo. Arana finalizou de fora da área e quase marcou.

A cera do goleiro Ronaldo irritou o árbitro Davi Lacerda, tanto que o cartão amarelo foi apresentado. O detalhe foi que aconteceu aos 40 minutos da etapa inicial.

Já no segundo tempo, aos sete minutos, a arbitragem foi protagonista. Kanu havia recebido cartão amarelo em jogada que Bernard sairia cara a cara, mas, após análise do VAR, Davi Lacerda voltou atrás e mostrou o vermelho.

No lance seguinte à expulsão, o Atlético chegou a abrir o placar com Dudu. Porém, a arbitragem marcou impedimento de Guilherme Arana, que concedeu a assistência, e impugnou a jogada.

Aos 21 minutos, o Atlético conseguiu o seu gol, histórico, por sinal. O ídolo do time da casa teve duas oportunidades de finalizar e, na segunda, bateu firme, sem chances para Ronaldo.

Quase 10 minutos depois do gol de Hulk, os mandantes ampliaram com o golaço da noite. Igor Gomes bateu falta com perfeição e acertou o ângulo do Bahia.

Com o Bahia nas cordas, o Atlético transformou o placar em vitória tranquila. Rony fez bom lançamento para Biel, que desencantou no clube mineiro ao vencer Ronaldo com toque sutil, aos 31 minutos.