SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0 na Arena, em Porto Alegre (RS), pela 32ª rodada do Brasileirão.

Fabrício Bruno fez o gol da vitória do Cruzeiro na reta final da primeira etapa. O zagueirão não marcava desde a vitória contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, em agosto.

O zagueiro da equipe mineira foi novamente convocado por Carlo Ancelotti para os últimos amistosos da seleção brasileira neste ano. Fabrício ganha uma nova chance com a camisa da seleção após falhar na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em outubro.

Com a vitória, o Cruzeiro chega aos 63 pontos e segue na caça do vice-líder Flamengo e do 1º colocado Palmeiras. O time carioca começou a rodada com 64 pontos e joga hoje contra o São Paulo na Vila Belmiro, enquanto o Palmeiras enfrenta o Santos nesta quinta-feira (06) no Allianz Parque. O Grêmio segue com 39 pontos e cai para a 13ª posição.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Mineirão, no domingo. No mesmo dia, o Grêmio encara o Fortaleza fora de casa.

VOLTOU A VENCER LONGE DO MINEIRÃO

O Cruzeiro interrompeu uma sequência de quatro partidas sem vencer fora de casa. Desde a vitória por 2 a 1 contra o Bahia pela 23ª rodada, a equipe visitante perdeu para o Vasco e emplacou três empates seguidos, contra Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras.

Um dos destaques do Cruzeiro nesta edição era a invencibilidade fora de casa, chegando a ficar dez jogos invicto como visitante.