SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (05), na Vila Belmiro, em Santos. A partida foi válida pela 31ª rodada do Brasileirão.
Luciano e Ferreira marcaram pelo São Paulo, enquanto Arrascaeta e Samuel Lino fizeram para o Flamengo. O uruguaio, inclusive, se isolou como maior artilheiro estrangeiro da história do time carioca.
O resultado fez com que o clube paulista permanecesse no oitavo lugar, mas a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G7. O Flamengo, enquanto isso, perdeu a chance de assumir a liderança do nacional e ainda pode ver o Palmeiras, líder, se distanciar na ponta da classificação.
O embate foi o primeiro do São Paulo de uma série de três na Vila Belmiro -o clube do Morumbis não terá à disposição neste mês de novembro seu estádio, que será palco de shows. Jogos contra RB Bragantino e Juventude também serão na Baixada.
O São Paulo volta a campo neste sábado, novamente na Vila, contra o RB Bragantino, às 21h (de Brasília). O Flamengo, enquanto isso, recebe o Santos, no Maracanã, às 18h30 de domingo.
SÃO PAULO
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cedric, Bobadilla, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Ferreirinha; Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.
FLAMENGO
Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Plata. Técnico: Fillipe Luis.
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Gols: Luciano (3'/1°T), Arrascaeta (8'/1°T), Samuel Lino (19'/2°T) e Ferreira (35'/2°T)