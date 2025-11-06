(UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro teste da Vila Belmiro como "segunda casa" do São Paulo funcionou.

O estádio do Santos é muito menor, mas o ambiente construÍdo pela torcida tricolor de cerca de 11 mil pessoas foi satisfatório. Os flamenguistas do setor visitante só gritaram mais alto nos gols. O público foi de 11.228, com renda bruta de R$ 884.193,50. Para sócios, os ingressos variaram de R$ 0,30 (diamante) a R$ 67,50 (vermelho). Para não sócios, o preço foi de R$ 45 a R$ 150.

O time de Crespo pareceu à vontade e jogou de igual para igual ou até melhor em alguns momentos do duelo. A expulsão de Plata ajudou no empate com Ferreirinha nos minutos finais.

O Morumbis tem mais que o triplo do tamanho, mas a torcida do São Paulo aproveitou bem a cara de alçapão da Vila. O campo fica mais perto das arquibancadas. A cada lateral, escanteio ou tiro de meta os ouvidos flamenguistas doíam.

Outro ponto positivo da Vila em relação ao Brinco de Ouro da Princesa, que era a segunda opção, é o gramado. O campo da Vila é um dos melhores do país e aguentou bem a chuva da Baixada Santista.

Funcionários do Santos olharam o estádio ainda na noite de quarta-feira e não viram nenhuma depredação. Algumas "lembrancinhas" foram deixadas, porém, como um adesivo da Torcida Independente Baixada no setor do portão 7/8, da Torcida Jovem do Santos.

O São Paulo, por conta dos shows no Morumbis, recebeu o Flamengo na Vila Belmiro e também enfrentará Red Bull Bragantino e Juventude no estádio santista. O confronto com o Internacional está indefinido.

Esse acordo foi feito com o Santos pela troca dos estádios. A principio, seriam dois em cada local. Mas o São Paulo pediu pelo menos três e foi atendido. O Peixe tem dois jogos de crédito, mas deve atuar na capital paulista apenas em 2026.

A gente tem que se adaptar. Claro, gostaríamos de jogar no Morumbis, mas temos que nos adaptar. Temos capacidade de adaptação. Vai ficar 'não posso jogar porque é na Vila Belmiro, e não no Morumbis'? Não, não, não. A vida é adaptação. É tentar seguir em frente. A gente gosta de jogar no Morumbis? Claro que gosta de jogar no Morumbis. Mas a situação é esta aqui. Tem que se adaptar Crespo, técnico do São Paulo, em entrevista coletiva