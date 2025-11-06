(UOL/FOLHAPRESS) - Quando o departamento médico do Corinthians estava perto de esvaziar, o clube novamente foi assombrado pelo fantasma das lesões.

O volante Raniele foi substituído ainda durante o primeiro tempo da derrota corintiana para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, pelo Brasileiro.

Raniele sentiu a região da virilha, após uma dividida, aos 18 minutos de jogo. Ele até tentou permanecer em campo, mas logo depois pediu a substituição.

O jogador iniciou o tratamento com bolsa de gelo ainda no banco de reservas. Ele será reavaliado pela equipe médica do Corinthians já nesta quinta-feira.

ÚLTIMOS DIAS MOVIMENTARAM DM QUE ESTAVA PERTO DO ZERO

O problema de Raniele acontece no momento em que o técnico Dorival Júnior contava com a possibilidade de ter todo o elenco à disposição em breve.

O volante André iniciou o processo de transição física nos últimos dias. Ele se recupera de uma entorse no tornozelo direito desde o dia 18 de outubro.

Já Vitinho está em fase final de recuperação de um problema no joelho direito. A expectativa da equipe física é que ele inicie a transição na próxima semana.

Entre setembro e outubro, uma série de atletas corintianos haviam deixado o DM: André Ramalho (estiramento no posterior da coxa direita), Charles (problemas no joelho), Rodrigo Garro (lesão grau dois na panturrilha direita) e Memphis Depay (edema no posterior da coxa).

Porém, antes mesmo do jogo contra o Bragantino, o Corinthians já havia perdido dois jogadores.

O goleiro Hugo Souza sofreu um trauma na coxa esquerda durante a vitória corintiana sobre o Grêmio, no último fim de semana, e foi baixa contra o Massa Bruta. A ideia é que o atleta volte a ficar à disposição contra o Ceará, no fim de semana.

Já o lateral Hugo sofreu uma lombalgia no início da semana e foi preservado do duelo contra o Braga.