(UOL/FOLHAPRESS) - O time de basquete do Flamengo se preparou intensamente para a temporada 2025/26. Disputou a pré-temporada na Espanha, participou da Copa Intercontinental ?onde terminou na quarta colocação? e venceu o Torneio Abertura, competição preparatória para o NBB.

O período também ficou marcado pela agressividade do clube no mercado, com a contratação do armador Franco Baralle, argentino que se destacou no Minas Tênis Clube ?vice-campeão da liga na temporada passada?, além de Negrete, que chegou do Instituto Córdoba, e Wesley Castro, campeão com o Franca.

"A qualidade que ele (Baralle) tem ninguém pode discutir. Tem arremesso, drible, passe? é muito bom. A gente trouxe também outro argentino, o Negrete, que trabalha bem nos dois lados da quadra, defesa e ataque", explicou Sergio Hernandez, técnico do Flamengo.

O treinador argentino está fora das quadras desde que foi atropelado no Rio de Janeiro, em agosto. Ele precisou passar por uma cirurgia no tornozelo e deve retornar em janeiro.

Já Negrete vive boa fase e foi um dos destaques na partida contra o Corinthians, anotando 17 pontos.

TIME MONTADO PARA BUSCAR TAÇAS

O treinador chamou a atenção de Wesley chegar para a mesma posição de Ruan Miranda, ambos pivôs e suas diferentes qualidades que ajudam a somar no elenco. Para ele, isso é muito importante em um time que chega para disputar o título em todas as competições.

"A ideia de incorporar o Wesley, também pensando no Ruan (Miranda), são dois jogadores que atuam de pivô, bem diferentes. Tem um bom finalizador como o Ruan e um cara que pode abrir um pouco mais e jogar mais de frente à cesta como o Wesley. É um time parelho, com 2 ou 3 jogadores na mesma posição. Como o Flamengo pretende ganhar a Copa Internacional e o NBB, você tem que ter um time o mais longo possível".

Ruan acabou tendo uma lesão de LCA (ligamento cruzado anterior) e ficará de fora da temporada, enquanto Wesley tem 75 pontos na temporada, 73% de eficiência em arremessos e na estreia contra o Bauru, fez 22 pontos, com incríveis 92% de aproveitamento.

PRÉ-TEMPORADA NA EUROPA E TÍTULO NO TORNEIO ABERTURA

O Flamengo jogou contra o Burgos e o San Sebastian na pré-temporada em jogos realizados na Espanha e depois, jogou a Copa Intercontinental em Singapura, sendo o 4º colocado no torneio.

"Foi legal. A gente tem um jogo diferente, da Europa. Não é melhor ou pior, é simplesmente diferente. Serviu como experiência e no Mundial dos Clubes, a gente não jogou mal, mas 50% do que a gente poderia jogar".

Sérgio disse que a turnê ajudou o time a amadurecer seu jogo e que isso já foi visível antes mesmo do começo da liga. "Convivemos muito tempo, começamos a criar uma identidade, que depois a gente mostrou, em Brasília, no Torneio Abertura e o time já conseguiu jogar melhor".

O Flamengo segue com 100% na NBB com seis vitórias em seis jogos.