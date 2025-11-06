SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kaio Jorge é um dos principais nomes do futebol brasileiro em 2025. Artilheiro de um Cruzeiro que supera expectativas na temporada, o centroavante atrai a atenção de diversos clubes da Europa. O futuro é incerto e, mesmo com a identificação com a Raposa, o objetivo está claro: cavar uma vaga na seleção brasileira.

OLHOS ABERTOS DA EUROPA

Na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, na quarta-feira, representantes do Aston Villa estiveram em Porto Alegre para observar Kaio Jorge. O atacante Alysson, do Tricolor Gaúcho, também esteve na pauta. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

A atuação do atacante, contudo, não foi das mais primorosas. Ele teve a chance de balançar as redes pelo menos duas vezes, mas parou na trave e no goleiro Tiago Volpi.

Outros três clubes da Europa também sondaram a situação do atacante da Raposa, além do Villa, segundo apurou o UOL. São eles: Zenit, Bayer Leverkusen e Milan.

Apesar do interesse, é provável que Kaio Jorge permaneça no Cruzeiro. A exceção seria uma proposta extremamente vantajosa para o clube, na faixa dos 30 milhões de euros, quase R$ 190 milhões.

NO RADAR DE ANCELOTTI?

A razão por trás do desejo de permanecer está na vitrine oferecida por Cruzeiro e futebol brasileiro no geral. Carlo Ancelotti está observando as competições nacionais, tanto que Kaio Jorge já foi convocado.

O centroavante da Raposa foi chamado na Data Fifa de setembro, para os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas últimas duas rodadas das Eliminatórias. Ele só entrou diante da Roja, com 19 minutos em campo.

Na última convocação, Kaio Jorge ficou fora da lista por pouco. Ancelotti chamaria Pedro, mas, com a lesão do atacante do Flamengo, a vaga ficou entre KJ e Vitor Roque. O Tigrinho levou a melhor.

Serão mais três oportunidades de testes antes da Copa do Mundo. O sonho de Kaio Jorge é estar nos Estados Unidos representando a seleção brasileira.

A GRANDE TEMPORADA DE KAIO JORGE

Comprado em junho do ano passado, em negócio que pode superar os R$ 40 milhões, Kaio Jorge demorou um pouco a se adaptar. Os primeiros seis meses foram de altos e baixos, até que, com a chegada de Leonardo Jardim, já em 2025, o atacante deslanchou.

Já são 22 gols e sete assistências em 40 partidas na temporada. 17 tentos foram somente no Campeonato Brasileiro, o que o torna artilheiro da liga nacional.