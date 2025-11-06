(UOL/FOLHAPRESS) - Sierra Kerr acaba de entrar para a história do surfe mundial. A jovem australiana, de 18 anos, conseguiu executar o primeiro backflip já registrado por uma mulher em uma prancha de surfe, e ainda por cima em sua primeira tentativa.

A manobra, resultado de anos de treino e dedicação, aconteceu na piscina de ondas URBNSURF, em Sydney.

Sierra se inclinou para trás em uma rotação fora do eixo, segurou ambos os lados da prancha e aterrissou com perfeição.

"Venho tentando esse movimento há uns três anos. É louco? e consegui na primeira tentativa", disse Sierra.

Em um dos vídeos que circulou nas redes sociais, a atleta celebra a conquista ao lado do pai, Josh Kerr, ex-surfista da elite mundial, que acompanha cada passo da filha.

"Acabamos de ver a primeira mulher fazer o backflip, na primeira tentativ", disse Josh Kerr.

SUPERAÇÃO

O feito ganha ainda mais relevância considerando que, recentemente, Sierra enfrentou um sério problema de saúde.

Diagnosticada com doença de Lyme, a australiana chegou a ficar alguns meses praticamente sem poder andar e sem conseguir ficar de pé sobre a prancha.