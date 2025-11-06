SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ficou no 2 a 2 com o São Paulo e viu o Palmeiras aumentar suas chances de título brasileiro antes mesmo de entrar em campo no clássico contra o Santos, que acontece nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
O QUE ACONTECEU
O Rubro-Negro viu sua probabilidade de título cair para 32,8% após o empate fora de casa. O Fla chegou a 65 pontos ?mesma pontuação do Palmeiras, que ainda joga? mas é o segundo colocado por ter uma vitória a menos.
O time de Abel Ferreira, por outro lado, bateu 61,1% de chance de levantar a taça. O Alviverde pode chegar a 68 pontos em caso de triunfo em casa.
Outro que viu sua possibilidade de título crescer foi o Cruzeiro, chegando a 5,9%. nesta quarta-feira (05), o time mineiro ?terceiro colocado, com 63 pontos? venceu o Grêmio por 1 a 0 fora de casa.
O Mirassol é o último com probabilidade matemática de ficar com o título nacional, com 0,19%. O time paulista encara o Fluminense, fora de casa, nesta quinta-feira (06), às 19h30 (de Brasília).
As chances de título
1 - Palmeiras - 61,1% (era de 56,4%)
2 - Flamengo - 32,8% (era de 41%)
3 - Cruzeiro - 5,9% (era de 2,3%)
4 - Mirassol - 0,19% (era de 0,21%)
O TOP-10 DO BRASILEIRO
1 - Palmeiras - 65 pontos
2 - Flamengo - 65 pontos
3 - Cruzeiro - 63 pontos
4 - Mirassol - 56 pontos
5 - Bahia - 52 pontos
6 - Botafogo - 51 pontos
7 - Fluminense - 47 pontos
8 - São Paulo - 45 pontos
9 - Vasco - 42 pontos
10 - Corinthians - 42 ponto
OS JOGOS DA 32ª RODADA
05/11
Red Bull Bragantino 2 x 1 Corinthians
Sport 0 x 2 Juventude
Vitória 1 x 0 Internacional
Botafogo 3 x 0 Vasco
Atlético-MG 3 x 0 Bahia
Grêmio 0 x 1 Cruzeiro
São Paulo 2 x 2 Flamengo
06/11
19h30 (de Brasília) - Fluminense x Mirassol
20h (de Brasília) - Ceará x Fortaleza
21h30 (de Brasília) - Palmeiras x Santos