SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ficou no 2 a 2 com o São Paulo e viu o Palmeiras aumentar suas chances de título brasileiro antes mesmo de entrar em campo no clássico contra o Santos, que acontece nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

O QUE ACONTECEU

O Rubro-Negro viu sua probabilidade de título cair para 32,8% após o empate fora de casa. O Fla chegou a 65 pontos ?mesma pontuação do Palmeiras, que ainda joga? mas é o segundo colocado por ter uma vitória a menos.

O time de Abel Ferreira, por outro lado, bateu 61,1% de chance de levantar a taça. O Alviverde pode chegar a 68 pontos em caso de triunfo em casa.

Outro que viu sua possibilidade de título crescer foi o Cruzeiro, chegando a 5,9%. nesta quarta-feira (05), o time mineiro ?terceiro colocado, com 63 pontos? venceu o Grêmio por 1 a 0 fora de casa.

O Mirassol é o último com probabilidade matemática de ficar com o título nacional, com 0,19%. O time paulista encara o Fluminense, fora de casa, nesta quinta-feira (06), às 19h30 (de Brasília).

As chances de título

1 - Palmeiras - 61,1% (era de 56,4%)

2 - Flamengo - 32,8% (era de 41%)

3 - Cruzeiro - 5,9% (era de 2,3%)

4 - Mirassol - 0,19% (era de 0,21%)

O TOP-10 DO BRASILEIRO

1 - Palmeiras - 65 pontos

2 - Flamengo - 65 pontos

3 - Cruzeiro - 63 pontos

4 - Mirassol - 56 pontos

5 - Bahia - 52 pontos

6 - Botafogo - 51 pontos

7 - Fluminense - 47 pontos

8 - São Paulo - 45 pontos

9 - Vasco - 42 pontos

10 - Corinthians - 42 ponto

OS JOGOS DA 32ª RODADA

05/11

Red Bull Bragantino 2 x 1 Corinthians

Sport 0 x 2 Juventude

Vitória 1 x 0 Internacional

Botafogo 3 x 0 Vasco

Atlético-MG 3 x 0 Bahia

Grêmio 0 x 1 Cruzeiro

São Paulo 2 x 2 Flamengo

06/11

19h30 (de Brasília) - Fluminense x Mirassol

20h (de Brasília) - Ceará x Fortaleza

21h30 (de Brasília) - Palmeiras x Santos


