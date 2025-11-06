SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira (6) uma série de pacotes de viagem para a final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no dia 29 de novembro, no Monumental de Lima, no Peru.

Os pacotes variam de R$ 1.855,00 a R$ R$ 21.705,00. As propostas incluem translado para o jogo, ingresso, seguro viagem e acompanhamento de guia. Há opões com passagem aérea e/ou hospedagem.

Apenas ingressos de categoria 3 sul foram contemplados. O setor foi destinado exclusivamente para a torcida do Palmeiras e custa, isoladamente, 95 dólares (R$ 508,00).

Os sócios-torcedores terão desconto em todos os pacotes. Ao todo, foram disponibilizadas quatro opções para os interessados.

*

OS PACOTES

Translado e ingresso

Valor por pessoa: R$ 1.855,00 (Avanti) | R$ 2.015,00 (demais torcedores)

Pacote com hospedagem (2 noites)

Valor por pessoa em quarto triplo a compartir: R$ 5.551,00 (Avanti) | R$ 5.985,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto duplo a compartir: R$ 6.480,00 (Avanti) | R$ 6.985,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto individual: R$ 10.250,00 (Avanti) | R$ 11.050,00 (demais torcedores)

Pacote completo com 2 noites - FRETAMENTO GOL

Valor por pessoa em quarto duplo a compartir: R$ 17.190,00 (Avanti) | R$ 18.530,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto individual: R$ 20.136,00 (Avanti) | R$ 21.705,00 (demais torcedores)

Pacote completo com 2 noites - SKY

Valor por pessoa em quarto triplo a compartir: R$ 12.170,00 (Avanti) | R$ 13.116,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto duplo a compartir: R$ 12.880,00 (Avanti) | R$ 13.880,00 (demais torcedores)

Valor por pessoa em quarto individual: R$ 18.855,00 (Avanti) | R$ 17.090,00 (demais torcedores)

OS PREÇOS DOS INGRESSOS

Categoria 1 - 320 dólares (R$ 1.700)

Categoria 2 - 200 dólares (R$ 1.070)

Categoria 3 - 95 dólares (R$ 508)