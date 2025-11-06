SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Max Verstappen conquistou seu primeiro título depois de uma acirrada luta com Lewis Hamilton, em 2021. Depois, iniciou uma era de amplo domínio na F1, com mais três títulos nos anos seguintes. Agora, ele vive uma nova experiência, com a busca por uma virada, até então, improvável no campeonato.

O holandês chega a Interlagos para a etapa deste domingo (9) na terceira colocação, com 321 pontos, e ameaça possível título de pilotos da McLaren ?Lando Norris lidera com 357. Na sequência, está Oscar Piastri com 356. A distância entre eles vem caindo nas últimas provas.

''Nós estivemos consistentemente no pódio [nas últimas corridas], o que já é uma grande melhoria em comparação ao resto da temporada. Vamos tentar ser os mais competitivos o possível. Eu sei que ainda existe essa pequena chance de lutar pelo título. Nós vamos fazer o nosso melhor e ver onde vamos parar'', disse ele à reportagem.

O piloto tem quatro etapas até o fim desta temporada para ultrapassar os rivais da McLaren. A fase brasileira tem 33 pontos em disputa, já que a programação inclui uma corrida sprint ?prova mais curta disputada no sábado, às 11h (de Brasília)?, além do Grande Prêmio, domingo (9), às 14h (de Brasília). O campeonato segue com fases em Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Em 2024, no Brasil, sob muita chuva, Verstappen não fez uma boa classificação para a corrida, largando em 17º ?o treino classificatório será no sábado (8), às 15h. O piloto teve que cumprir uma punição, mas escalou o pelotão, ganhou 16 posições e venceu a prova.

Sua expectativa, agora, é reviver o que ele descreveu como ''loucas emoções''.

''O tempo pode mudar a cada dia e temos que checar a previsão diariamente. As projeções são diferentes. Estamos prontos para correr no seco e no molhado'', avaliou.