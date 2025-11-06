RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A cor do cartão vermelho é a mesma do alerta que foi ligado no Flamengo em função do número de expulsões que se acentuou gravemente. Nos últimos 48 dias, seis expulsões aconteceram.

AS EXPULSÕES

*Plata - Flamengo 2 x 1 Estudiantes - jogo de ida das quartas da Libertadores - segundo amarelo ? 18 de setembro

Danilo ? Bahia 1 x 0 Flamengo ? 27ª rodada do Brasileiro ? vermelho direto - 5 de outubro

Wallace Yan ? Bahia 1 x 0 Flamengo ? 27ª rodada do Brasileiro - segundo amarelo - 5 de outubro

Plata ? Racing 0 x 0 Flamengo ? jogo de volta da semifinal da Libertadores) ? vermelho direto - 29 de outubro

Evertton Araújo ? Flamengo 3 x 0 Sport ? 31ª rodada do Brasileiro ? vermelho direto - 1 de novembro

Plata ? São Paulo 2 x 2 Flamengo ? 32ª rodada do Brasileirão ? vermelho direto - 5 de novembro

TEMPORADA JÁ SOMA 9 EXPULSÕES E LIGA ALERTA

Ao todo, o Flamengo já soma nove expulsões. Um número alto se comparado ao mesmo período nos últimos dez anos. O Rubro-Negro igualou a quantidade de 2023 e só fica atrás de 2018, quando foram 11.

Técnico da equipe, Filipe Luís admitiu que a situação preocupa e tem prejudicado:

Uma coisa que não queremos é ter expulsos. Sabemos a importância de começar e terminar com onze. Um jogo tem muitas variáveis diferentes, contextos diferentes, infelizmente estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como falei: em momentos importantes não podemos cometer erros e estamos cometendo. Agora é continuar trabalhando, seguir no caminho porque ainda tem muito campeonato pela frente. Está cada vez mais difícil, mas temos que vender caro e lutar até o último segundo que for possível para tentar vencer ou ao menos chegar até a última rodada com chancesFilipe Luís

TÉCNICO ABSOLVE PLATA, MAS DIRETORIA DECIDE PUNIR

Depois do empate em 2 a 2 com o São Paulo, nesta quarta-feira (05), Filipe Luís decidiu absolver Plata da expulsão pela entrada no zagueiro Arboleda. O lance aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, apenas três minutos após o Flamengo virar a partida com gol de Samuel Lino. Apesar disso, o treinador avaliou que o lance do equatoriano "foi sem querer".

A diretoria, porém, não entendeu desta forma. O colunista do UOL, Mauro César Pereira, informou que o clube irá multar o atacante, que somou sua terceira expulsão em dois meses, apesar da primeira delas ter a suspensão cancelada após a Conmebol entender que a arbitragem errou na aplicação do segundo amarelo contra o Estudiantes.