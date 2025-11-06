SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Raphinha, do Barcelona, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (06) os indicados ao prêmio The Best, entregue ao melhor do mundo na última temporada. Último vencedor, Vinicius Jr, do Real Madrid, não concorre à taça este ano.

O QUE ACONTECEU

Raphinha é o único representante brasileiro na disputa masculina. Ele concorre com nomes como Dembélé (PSG), atual Bola de Ouro, e os companheiros de Barcelona Lamine Yamal e Pedri.

Já Alisson disputa o prêmio de melhor goleiro da temporada. O arqueiro do Liverpool tem como alguns dos adversários Courtois (Real Madrid), Donnarumma (PSG/Manchester City) e Neuer (Bayern de Munique).

Os vencedores serão escolhidos por votação composta por técnicos e capitães de seleções, jornalistas e torcedores. A votação popular foi aberta nesta quinta-feira (06) e segue até o dia 28 de novembro.

A Fifa anunciou ainda os indicados à "seleção mundial", que conta com 11 brasileiros: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid) e Luiz Henrique (Botafogo).

A "seleção mundial" será eleita apenas por votação popular e conta com 88 indicados. Eles foram escolhidos devido ao desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.

VEJA OS INDICADOS

Melhor jogador

Ousmane Dembélé, França e Paris Saint-Germain

Achraf Hakimi, Marrocos e Paris Saint-Germain

Harry Kane, Inglaterra e FC Bayern de Munique

Kylian Mbappe, França e Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal e Paris Saint-Germain

Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea

Pedri, Espanha e Barcelona

Raphinha, Brasil e Barcelona

Mohamed Salah, Egito e Liverpool

Vitinha, Portugal e Paris Saint-Germain

Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

Melhor jogadora

Sandy Baltimore, França e Chelsea

Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea

Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea

Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal

Temwa Chawinga, Maláui e Kansas City Current

Diani Kadidiatou, França e Olympique Lyonnais

Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais

Patri Guijarro, Espanha e Barcelona

Lindsey Heaps, EUA e Olympique Lyonnais

Lauren James, Inglaterra e Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polônia e Barcelona

Claudia Pina, Espanha e Barcelona

Alexia Putellas, Espanha e Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal

Melhor goleiro

Alisson Becker, Brasil e Liverpool

Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Itália e Paris Saint-Germain/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa

Manuel Neuer, Alemanha e FC Bayern de Munique

David Raya, Espanha e Arsenal

Yann Sommer, Suíça e Internazionale Milano

Wojciech Szcz?sny, Polônia e Barcelona

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC

Cata Coll, Espanha e Barcelona

Christiane Endler, Chile e Olympique Lyonnais

Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea

Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion

Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United

Melhor técnico de futebol masculino

Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, Paris Saint-Germain

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martinez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

Melhor técnico de futebol feminino

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais

Seb Hines, Orlando Pride

Renee Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, Inglaterra


