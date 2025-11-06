SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Raphinha, do Barcelona, a Fifa divulgou nesta quinta-feira (06) os indicados ao prêmio The Best, entregue ao melhor do mundo na última temporada. Último vencedor, Vinicius Jr, do Real Madrid, não concorre à taça este ano.
O QUE ACONTECEU
Raphinha é o único representante brasileiro na disputa masculina. Ele concorre com nomes como Dembélé (PSG), atual Bola de Ouro, e os companheiros de Barcelona Lamine Yamal e Pedri.
Já Alisson disputa o prêmio de melhor goleiro da temporada. O arqueiro do Liverpool tem como alguns dos adversários Courtois (Real Madrid), Donnarumma (PSG/Manchester City) e Neuer (Bayern de Munique).
Os vencedores serão escolhidos por votação composta por técnicos e capitães de seleções, jornalistas e torcedores. A votação popular foi aberta nesta quinta-feira (06) e segue até o dia 28 de novembro.
A Fifa anunciou ainda os indicados à "seleção mundial", que conta com 11 brasileiros: os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid) e Luiz Henrique (Botafogo).
A "seleção mundial" será eleita apenas por votação popular e conta com 88 indicados. Eles foram escolhidos devido ao desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025.
VEJA OS INDICADOS
Melhor jogador
Ousmane Dembélé, França e Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi, Marrocos e Paris Saint-Germain
Harry Kane, Inglaterra e FC Bayern de Munique
Kylian Mbappe, França e Real Madrid
Nuno Mendes, Portugal e Paris Saint-Germain
Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
Pedri, Espanha e Barcelona
Raphinha, Brasil e Barcelona
Mohamed Salah, Egito e Liverpool
Vitinha, Portugal e Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, Espanha e Barcelona
Melhor jogadora
Sandy Baltimore, França e Chelsea
Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
Temwa Chawinga, Maláui e Kansas City Current
Diani Kadidiatou, França e Olympique Lyonnais
Melchie Dumornay, Haiti e Olympique Lyonnais
Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
Lindsey Heaps, EUA e Olympique Lyonnais
Lauren James, Inglaterra e Chelsea
Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
Claudia Pina, Espanha e Barcelona
Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
Melhor goleiro
Alisson Becker, Brasil e Liverpool
Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid
Gianluigi Donnarumma, Itália e Paris Saint-Germain/Manchester City
Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
Manuel Neuer, Alemanha e FC Bayern de Munique
David Raya, Espanha e Arsenal
Yann Sommer, Suíça e Internazionale Milano
Wojciech Szcz?sny, Polônia e Barcelona
Melhor goleira
Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
Cata Coll, Espanha e Barcelona
Christiane Endler, Chile e Olympique Lyonnais
Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton & Hove Albion
Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United
Melhor técnico de futebol masculino
Javier Aguirre, México
Mikel Arteta, Arsenal
Luis Enrique, Paris Saint-Germain
Hansi Flick, Barcelona
Enzo Maresca, Chelsea
Roberto Martinez, Portugal
Arne Slot, Liverpool
Melhor técnico de futebol feminino
Sonia Bompastor, Chelsea
Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
Seb Hines, Orlando Pride
Renee Slegers, Arsenal
Sarina Wiegman, Inglaterra