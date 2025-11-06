SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado nesta quinta-feira (06), o plano estratégico de desenvolvimento do novo Autódromo Parque de Guaratiba, no Rio de Janeiro, prevê um investimento bilionário e capacidade para 120 mil pessoas.

O empreendimento tem investimento estimado em R$ 1,3 bilhão e início das obras previsto para o primeiro trimestre de 2026. A expectativa é que o novo autódromo fique pronto em um intervalo de dois anos.

O autódromo terá capacidade para 120 mil pessoas e pista de 4,7 km de extensão, desenhada seguindo os patrões padrões da FIA Grau 1 e FIM Grau A, o que permitirá ao local sediar as principais competições internacionais de automobilismo e motociclismo. A área de construção é de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, e está na Zona Oeste.

Já a pista foi pensada para privilegiar as ultrapassagens. O circuito, também apresentado nesta quinta-feira (06), terá apenas 10 curvas, poderá oferecer até 11 opções de traçado e ter velocidade média, em simulações com parâmetros da Fórmula 1, de 241 km/h.

Esse é um projeto com recurso privado. É um trabalho de longo prazo, mas já está mais do que comprovado que grandes eventos, grandes equipamentos esportivos e tornar o Rio mais internacional é bom para a economia da cidade, é bom para quem mais precisa. Temos visto isso em tudo de grande que acontece na cidade. Esse é o objetivo com esse autódromo. Agora o desafio é trazer de volta a Fórmula 1, a motovelocidade, a Fórmula Indy. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O complexo contará com estruturas como: Centro de Experiências integrado ao traçado da pista, áreas para atividades automotivas, camarotes, arquibancadas, lojas, centro de mídia e hospitalidade, além de heliponto, estacionamento, áreas técnicas e sistemas de captação de água da chuva.

O local certamente se tornará um novo ícone esportivo voltado à experiência do público no Rio, contribuindo para revitalizar o automobilismo internacional na região. Thiago Nunes, porta-voz da Populous, empresa responsável por instalações como o circuito de Silverstone, no Reino Unido

Além do autódromo, está prevista a construção de uma nova estação do BRT. O projeto do Parque Autódromo de Guaratiba foi aprovado através de um projeto de lei na Câmara dos Vereadores do município.