SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após estrelar campanhas ao lado de pilotos da F1, a presença de Neymar era esperada no Grande Prêmio de São Paulo. No entanto, com o Campeonato Brasileiro em reta final, o craque do Santos não vai a Interlagos.
CRAQUE FRUSTRA EXPECTATIVAS EM INTERLAGOS
Neymar esteve em duas ações promocionais envolvendo o GP de São Paulo. Na primeira, ele se juntou a Franco Colapinto, da Alpine, para uma campanha do Mercado Livre. A outra foi com o heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, que reagiu a um vídeo e ganhou uma chuteira do camisa 10, em ação da Puma.
"Espero que você aproveite o presente e o Brasil. Te amo. Saudades de você", disse Neymar a Hamilton. O vídeo foi gravado nas arquibancadas do Allianz Parque.
No entanto, o jogador confirmou que, mais uma vez, não estará presente no autódromo para acompanhar de perto o evento. No próximo domingo, dia da corrida, ele deve ser titular no confronto contra o Flamengo, no Maracanã.
O atacante chegou a ser convidado para estar no box da Alpine pela patrocinadora, na manhã desta quinta-feira (06), junto com o piloto argentino. Mesmo sendo desfalque do Santos no clássico contra o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, o staff do atleta não liberou sua ida ao paddock.