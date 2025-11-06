RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - "Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui...". Talvez o argentino Alejo Ciganotto não conheça a famosa canção "A Estrada", da banda de reggae brasileira "Cidade Negra", mas ela ilustra bem a história do torcedor do Racing, que após vir para o jogo contra o Flamengo ? pelas semifinais da Copa Libertadores ? caminhando e pegando caronas até o Rio de Janeiro, foi indicado ao prêmio "The Best", da Fifa, na categoria "Torcedor do Ano".

SAIU DA ARGENTINA COM R$ 270 NO BOLSO

Com apenas R$ 270 no bolso, uma rifa, muita resiliência e um sonho, Alejo saiu de Buenos Aires em 4 de outubro e conseguiu chegar à capital carioca após 13 dias "se virando nos 30". Tudo para ver seu time enfrentar o Rubro-Negro no Maracanã.

A viagem: De Buenos Aires (ARG) ao Rio de Janeiro (RJ) pegando carona

Saída: 4 de outubro de 2025

Chegada: 17 de outubro de 2025

Roteiro: San Martín (Buenos Aires-ARG) - Zárate (Buenos Aires-ARG) - Colón (Entre Ríos-ARG) - Mocoretá (Corrientes-ARG) - Paso de Los Libres (Corrientes-ARG) - Passo Fundo (RS-BRA) - Irati (PR-BRA) - Curitiba (PR-BRA) - São Paulo (SP-BRA) - Resende (RJ-BRA) - Rio de Janeiro (RJ-BRA).

VISITOU FAVELAS E FICOU NO RIO ALGUNS DIAS APÓS DERROTA

Alejo chegou ao Rio cinco dias antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores. Hospedado em um hostel, ele visitou as favelas da Rocinha e do Tabajara, e foi abraçado por outros argentinos que já moravam na cidade ou que haviam desembarcado para a partida.

Após a derrota por 1 a 0, no dia 22, Ciganotto ainda permaneceu mais alguns dias na capital carioca e foi ao jogo entre Botafogo e Santos, no Nilton Santos (RJ), que terminou em 2 a 2.

Depois de certa apreensão para receber as prometidas passagens aéreas de uma agência de turismo para tornar a Argentina, conseguiu chegar em Buenos Aires na véspera do jogo de volta e assistiu in loco, no estádio El Cilindro, a eliminação do Racing para o Flamengo após o empate em 0 a 0.

VIAGEM ATÍPICA AO RIO NÃO FOI A PRIMEIRA E INFLUENCIOU NA INDICAÇÃO

A viagem atípica ao Rio de Janeiro não foi a primeira que Alejo fez nestes moldes para acompanhar o Racing. O torcedor já havia feito o mesmo para Assunção, no Paraguai, para acompanhar a final da Copa Sul-Americana de 2024, onde o time argentino sagrou-se campeão sobre o Cruzeiro.

Na mesma Libertadores deste ano, por exemplo, ele viajou desta forma a Fortaleza para assistir ao jogo contra o Tricolor cearense válido pela fase de grupos. Ciganotto também pegou caronas para jogos no Chile, Colômbia e Uruguai.

QUEM SÃO OS OUTROS INDICADOS?

A Fifa anunciou mais duas indicações ao prêmio "Torcedor do Ano": o espanhol Manuel Cáceres e a torcida do Zakho SC, clube iraquiano.

Cáceres ? mais conhecido como 'Manolo el del Bombo' ou 'Manolo, o Tambor' ? faleceu aos 76 anos após mais de quatro décadas apoiando a seleção nacional, tanto em casa quanto no exterior. O torcedor da Roja viajou pela primeira vez para apoiar a seleção nacional no Chipre, em 1979. De lá para cá, foi a dez Copas do Mundo e oito Eurocopas.

Já os torcedores do Zahko SC viralizaram ao jogarem milhares de pelúcias no campo no dia 13 de maio, contra o Al-Hudood, pela Iraqi Stars League. Os brinquedos foram recolhidos antes do início do jogo e doados à crianças que enfrentam doenças.

A votação popular foi aberta nesta quinta-feira (06) e segue até o dia 28 de novembro.