Temos um grupo competitivo, com jogadoras adversárias que atuam nas principais ligas do mundo. A estreia contra Cuba é fundamental para ganharmos confiança. A República Tcheca tem qualidade, mas já mostramos que podemos vencê-las. E a Suécia, uma das favoritas, exigirá o nosso melhor - e estamos preparados para isso. Acredito que podemos chegar forte no Main Round [etapa principal], projetou o técnico, prestes a disputar o terceiro Mundial consecutivo no comando da seleção o primeiro foi em 2021 (6ª posição) e depois em 2023 (9ª).
A partir de 17 de novembro, as convocadas iniciarão a preparação na Holanda. A Amarelinha fará treinamentos conjuntos com a seleção holandesa, uma das favoritas ao título. Além disso, as brasileiras enfrentarão as holandesas em amistoso internacional no dia 22 de dezembro (um sábado).
Todos os jogos do Brasil na primeira fase ocorrerão em Stuttgart (Alemanha). Depois de Cuba, a seleção terá pela frente a República Tcheca em 29 de novembro, e encerra a fase de grupos contra a Suécia, em 1º de dezembro.
Convocadas
PIVÔS
Marcela Santos Arouinian (Saint Amand Handball PH França)
Milena Maria de Souza Menezes (Szombathely Hungria)
Sabryne Santos Souza (São Pedro do Sul Portugal)
CENTRAIS
Jhennifer Rosa Lopes dos Santos (Saint Amand Handball PH França)
Maria Grasielly Pereira Brasil (Gurpea Beti-Onak Espanha)
Patricia Matieli Machado (MKS Zaglebie Lubin Polônia)
ARMADORAS
Bruna Aparecida Almeida de Paula (Györ Audi ETO KC Hungria)
Gabriela Clausson Bitolo (Tus Metzingen Alemanha)
Giulia Guarieiro (Thüringer HC - Alemanha)
Kelly de Abreu Rosa (Dunaujvaros Kohász KA Hungria)
Mariane Cristina Oliveira Fernandes (MKS Zaglebie Lubin Polônia)
Micaela Rodrigues da Silva (BM Bera Bera Espanha)
PONTAS-ESQUERDAS
Jamily Beatriz do Nascimento Felix (Clube Português Brasil)
Larissa Fais Munhos Araújo (CSM Corona Brasov Romênia)
PONTAS-DIREITAS
Alexandra Priscila do Nascimento Martinez (Handball Erice Itália)
Jéssica Quintino Ribeiro (CSM Baia Mare Romênia)
GOLEIRAS
Gabriela Gonçalves Dias Moreschi (CSM Bucharest Romênia)
Renata Laís de Arruda (Gloria Bistrita Romênia)
Tags:
Alexandr | Mundial de Handebol Feminino | Seleção Brasileira Feminina