SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando vários pilotos já tinham ido embora e terminado seus compromissos com a imprensa, Gabriel Bortoleto ainda estava reunido com o chefe do projeto da Audi na F1, Mattia Binotto, e seu coach, Roberto Streit ? e olha que foi mais um dia cheio de atividades.

PRESSÃO DA ESTREIA E AGENDA CHEIA

Fazendo sua estreia em Interlagos, o brasileiro está vivendo uma maratona antes mesmo de entrar na pista. Compromissos com patrocinadores e mídia nos últimos, e nesta quinta-feira uma coletiva de imprensa concorrida só para brasileiros, 14 perguntas na sessão internacional ? de longe, o piloto que mais foi acionado - uma ação pela segurança no trânsito com a FIA, muitos pedidos de fotos.

Eu tenho menos tempo para me preparar durante a semana em si. Mas a equipe fez um bom trabalho tentando diminuir o máximo possível [o impacto]. Obviamente que a gente tem contratos, que temos que cumprir, e são apoiadores. No final das contas, são pessoas que me ajudaram a chegar na Fórmula 1, além dos outros patrocinadores que entraram comigo já no momento que eu estava na F1. Então, eu faço questão de ir em cada evento e também dar o meu melhor nesses eventos. Mas obviamente que o final de semana fica cada vez mais curto e apertado.Gabriel Bortoleto, em coletiva de imprensa

Por mais que o staff do piloto tenha tentado controlar o número de compromissos, era inevitável que o piloto tivesse que atender aos patrocinadores e imprensa, até por não vir tanto ao Brasil durante a temporada.

A partir de agora, contudo, o foco vai para a pista. Ele tem um jantar com os membros da equipe na noite desta quinta, um oferecimento em conjunto dele e do companheiro Nico Hulkenberg, e os eventos mudam de lugar com a ação de pista.

Eu tento levar sempre da maneira mais consistente possível... ou Constante. É, acho que é essa a palavra, porque é um final de semana em Interlagos. Eu não vou mentir, obviamente, que tem mais expectativa, mais ansiedade de todas as partes, mas no final das contas é uma corrida que vale a mesma quantidade de pontos, tem o mesmo plano de outras corridas, é um final de semana de sprint, então eu quero levar da mesma maneira e fazer o meu melhor.Gabriel Bortoleto

O único treino livre será às 11h30 desta sexta-feira, e ele logo parte para a classificação da sprint, às 15h30. A expectativa é de chuva em pelo menos um dos três dias no autódromo.

Eu acho que o importante é que, se chover, pelo menos o ideal seria ter uma sessão antes da classificação para que eu consiga treinar e não ter que ir direto. A gente sabe que qualquer um tem duas, três voltas, então o ideal seria ter um treino ou pelo menos algumas voltas antes... Seja na corrida sprint ou alguma coisa, mas, no final das contas, não é o que eu quero que vai acontecer. Então, é igual para todo mundo e vamos para cima.Gabriel Bortoleto