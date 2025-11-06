A Ferroviária será o mandante na grande decisão da Copa do Brasil Feminina diante do Palmeiras. Isto foi definido em sorteio realizado, nesta quinta-feira (6), pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Rio de Janeiro.

As Guerreiras Grenás garantiram a vaga na final após derrotarem o Bahia, pelo placar de 2 a 0, na última terça-feira (4) na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A Ferroviária busca o bicampeonato da competição, após ficar com o título de 2014.

Já as Palestrinas avançaram para a decisão depois de golearem o São Paulo por 4 a 0. O triunfo do Verdão foi alcançado com gols de Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner. As Palestrinas tentam levantar o troféu da competição pela primeira vez.

