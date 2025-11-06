SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (6), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo ficou marcado por interferência relâmpago do árbitro de vídeo, e o resultado faz com que o torcedor tricolor sonhe mais na liga nacional.

Kevin Serna marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo, o décimo dele na temporada. O colombiano contou com a sorte, já que seu chute desviou em Daniel Borges.

A vitória em seus domínios fez com que o Fluminense abrisse cinco pontos de vantagem com relação ao São Paulo, oitavo colocado e primeiro clube fora da zona de classificação para a Libertadores. O Mirassol, por sua vez, estacionou na quarta posição.

Tanto Fluminense quanto Mirassol voltam a campo neste domingo (9), para disputarem a 33ª rodada da liga nacional. A equipe comandada por Zubeldía visita o Cruzeiro, enquanto o clube do interior de São Paulo recebe o Palmeiras.

VAR RELÂMPAGO ANULA EXPULSÃO DO MIRASSOL

Antes do relógio marcar um minuto de jogo no Maracanã, o árbitro Anderson Daronco expulsou Daniel Borges. O lateral-direito do Mirassol puxou Kevin Serna, do Fluminense, que sairia cara a cara com Walter.

O árbitro de vídeo, contudo, não concordou com a decisão de campo e chamou Daronco para analisar o lance no monitor. Depois, ficou comprovado que a cobertura chegaria antes que Serna.

Dessa forma, a expulsão foi desfeita, e Daniel Borges recebeu apenas o cartão amarelo. Ele foi substituído no intervalo por Lucas Ramon, que também acabou advertido.

LANCES IMPORTANTES

Polêmica antes do primeiro minuto. Logo depois que o jogo começou, o Mirassol teve Daniel Borges expulso por puxar Kevin Serna, que sairia cara a cara com Walter. O VAR entrou em ação, contudo, e o árbitro Anderson Daronco mudou a decisão para o cartão amarelo.

Primeira chance é do Fluminense. Na cobrança de falta que originou a polêmica, Lucho Acosta assustou Walter. O meio-campista argentino bateu bem e tirou tinta da trave do Mirassol.

Mirassol dá três sustos seguidos no Fluminense. Aos 16 minutos, Yago Felipe teve boa oportunidade de finalizar na entrada da área, mas a defesa desviou. Na cobrança de escanteio de Daniel Borges, João Victor subiu totalmente desmarcado e cabeceou para fora. O último veio em boa trama de Shaylon e Negueba, com chute forte do camisa 11 e grande defesa de Fábio.

Fluminense conta com a sorte para abrir o placar. Na marca dos 30 minutos, os mandantes saíram na frente com Kevin Serna. O camisa 90 finalizou de maneira despretensiosa, a bola desviou em Daniel Borges e enganou Walter.

Lá e cá. A partir dos 40 minutos, Fluminense e Mirassol trocaram grandes chances. Canobbio e Lucho Acosta poderiam ter ampliado para os mandantes, enquanto os visitantes levaram muito perigo com Shaylon e Yago Felipe. Ninguém conseguiu balançar as redes.

Jogo segue franco. As equipes continuaram a trocação nos cinco primeiros minutos da etapa complementar. Primeiro, Neto Moura quase empatou de cabeça, após escanteio cobrado por Reinaldo. O Fluminense respondeu com Everaldo, que, também de cabeça, mandou para fora.

Canobbio quase marca um golaço. O duelo ficou mais truncado no segundo tempo, mas, aos 23 minutos, o Fluminense teve a chance de ampliar com Canobbio. A boa trama entre Renê e Serna terminou com finalização de letra do uruguaio, que assustou Walter.

Erros do Mirassol proporcionam chances. Ciente da necessidade do resultado, os mandantes se lançaram ao ataque. Em contrapartida, abriram espaços ao Fluminense e perderam qualidade na saída de bola. Lucho Acosta e Serna tiveram boas oportunidades, já próximo dos acréscimos, mas desperdiçaram.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Bernal), Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Kevin Serna (Keno), Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

MIRASSOL

Walter, Daniel Borges (Lucas Ramon), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho (Guilherme Marques), Neto Moura (Carlos Eduardo) e Yago Felipe (Gabriel); Negueba (Alesson), Shaylon e Chico da Costa.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Gols: Kevin Serna, aos 30 minutos do 1º tempo;

Cartões amarelos: Lucho Acosta, Renê, Freytes e Martinelli (FLU); Daniel Borges e Lucas Ramon (MIR)

Cartão vermelho: Lucas Rivas, preparador físico do Fluminense