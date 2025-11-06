SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante de um Castelão lotado e palco de um mix entre festa e provocações, o Fortaleza cedeu o empate ao rival Ceará aos 44 minutos do 2º tempo e, com o 1 a 1, viu o desespero na luta contra o rebaixamento aumentar diante do tropeço.
Bareiro ensaiou a vitória da equipe tricolor com direito a provocação na comemoração, mas Pedro Raul deixou tudo igual de maneira heroica para o alvinegro. Os dois atacantes balançaram as redes em lances de cabeça, um em cada etapa.
O resultado manteve o Fortaleza ainda na 19ª posição e cinco pontos atrás do Vitória, que é o primeiro time fora do Z4. O Ceará, por outro lado, foi aos 39 pontos e segue no meio da tabela.
Os times voltam a atuar pelo Brasileiro já neste domingo. O Ceará mede forças com o Corinthians em Itaquera, enquanto o Fortaleza, vivo na briga contra a queda, recebe o Grêmio.
COMO FICOU A BRIGA CONTRA Z4?
15 - Inter: 36 pontos (32 jogos)16 - Vitória: 34 pontos (32 jogos)17 - Santos: 33 pontos (30 jogos)*18 - Juventude: 29 pontos (32 jogos)19 - Fortaleza: 29 pontos (31 jogos)20 - Sport: 17 pontos (31 jogos)*ainda joga na rodada
CLÁSSICO-REI QUENTE EM CASTELÃO LOTADO
Havia pouco espaço nas arquibancadas do Castelão, que foi dividido com branco e preto para um lado e vermelho, branco e azul para o outro. Antes de o clássico ser iniciado, as duas torcidas não economizaram na festa: mosaicos e cartazes, por exemplo, completaram a festa atrás dos dois gols.
Os fãs protagonizaram o espetáculo mesmo com bola rolando: um apito misterioso ? e que não era de Wilton Pereira Sampaio ? deu às caras e paralisou a partida duas vezes, enquanto um par de chinelos foi arremessado dentro de campo ainda no 1º tempo. Para completar o clima de rivalidade, Bareiro provocou os rivais ao imitar um vovô, mascote do Ceará, depois de balançar as redes.
COMO FOI O JOGO
Apitou, parou... em vão. O clássico começou bastante disputado em meio ao espetáculo protagonizado pelas duas torcidas no Castelão, e foi justamente a partir das arquibancadas que surgiu o primeiro momento inusitado: Moisés, do Fortaleza, tentava arrancar pela ponta quando parou e olhou para Wilton Pereira Sampaio, imaginando que o juiz tivesse apitado. O problema é que o barulho veio da parte de fora do gramado, fato que gerou o reinício do embate com bola ao chão. O episódio voltou a ocorrer aos 15 minutos, desta vez quando Brítez tinha a posse.
Clima esquenta, e ritmo cai. Aos poucos, o duelo passou a perder no quesito velocidade ? e ganhar no quesito faltas. As fortes divididas entre os atletas dos times cearenses gerou, como esperado, punições como consequências: foram distribuídos um cartão amarelo para cada lado (Matheus Bahia e Mancuso), e Fernando Sobral pediu para sair diante de dores no tornozelo.
Bareiro marca e "faz o vovô". A bola parada passou a ser aposta em meio às poucas oportunidades na criação de jogadas... e o placar mudou pouco antes do intervalo justamente por aí. Enquanto Vina errou o alvo em falta a poucos passos da área, Bareiro foi mais feliz ao completar cruzamento em lance iniciado por escanteio curto. Na comemoração, o paraguaio do Fortaleza imitou um "vovô", uma ironia ao mascote do rival: 1 a 0.
Técnicos promovem "boom" substituições. O 2º tempo voltou sem grandes oportunidades, e os dois treinadores usaram e abusaram das trocas antes dos 25 minutos. Léo Condé, na tentativa de empurrar seu time para frente, apostou na dupla Lucas Mugni e Fernandinho, enquanto Martín Palermo optou pela cautela ao tirar três de seus quatro atacantes para preencher o meio de campo.
Pedro Raul brilha e define placar. O jogo se encaminhava para uma vitória do Fortaleza, mas Pedro Raul, que não apareceu na lista de substituições, frustrou metade do Castelão. O atacante, pouco antes dos acréscimos, aproveitou cruzamento de Marcos Victor e sacramentou o empate com uma cabeçada que não deu chances de defesa a Brenno: 1 a 1.
CEARÁ
Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Dieguinho), Zanocelo (Lucas Mugni) e Vina (Lourenço); Pedro Henrique (Fernandinho), Galeano (Aylon) e Pedro Raul. T.: Léo Condé
FORTALEZA
Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha e Pierre (Pablo Roberto); Herrera (Matheus Pereira), Moisés (Lucas Crispim), Breno Lopes (Yago Pikachu) e Bareiro (Lucero). T.: Martín Palermo
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
Cartões amarelos: Matheus Bahia, Vina (CEA); Mancuso, Breno Lopes, Gastón Ávila (FOR)
Cartões vermelhos: não houve
Gols: Bareiro (FOR), aos 36 min do 1º tempo; Pedro Raul (CEA), aos 44 min do 2º tempo