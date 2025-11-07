SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (06), no Allianz Parque, e abriu vantagem na liderança do Brasileirão.

Vitor Roque marcou os dois gols da vitória e foi o nome do jogo. O goleiro Brazão dificultou a vida do Palmeiras, mas Tigrinho foi decisivo para mais uma vitória alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras abriu três pontos de vantagem para o Flamengo na liderança do Brasileiro. Agora, o Alviverde tem 68 e o Rubro-negro foi a 65 ?com duas vitórias a mais na competição, que é o primeiro critério de desempate.

O Peixe permanece na zona de rebaixamento. A equipe tem 33 pontos na 17ª posição e foi ultrapassada pelo Vitória (34), que venceu o Inter na rodada.

O Alviverde volta a campo no domingo (9), às 20h30 (de Brasília), contra o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Já o Santos visita o Flamengo, no Maracanã, também no domingo, às 18h30.

BRAZÃO ATÉ TENTOU, MAS VITOR ROQUE DECIDIU

O goleiro Gabriel Brazão teve uma atuação com 11 defesas contra o Palmeiras. Ele era o responsável por manter o empate no placar enquanto sua equipe era sufocada no Allianz Parque.

O volume ofensivo do Palmeiras foi muito bom, superando as 20 finalizações e 13 delas no alvo. Vitor Roque foi o responsável por resolver o jogo para sua equipe com dois belos gols.

O camisa 9 chegou a 19 gols no ano e confirmou a boa fase ?nesta semana ele foi convocado para a seleção brasileira.

LANCES IMPORTANTES

Brazão faz bela defesa e salva o Santos. Aos 8 minutos do 1º tempo, Piquerez cobrou falta de fora da área com perigo e Brazão voou para espalmar.

Brazão aparece mais uma vez. Aos 19, Alexis Duarte afastou mal e a bola sobrou para Maurício. O camisa 18 arriscou de fora, a bola desviou no meio do caminho e Brazão espalmou do jeito que deu.

Zé Ivaldo evita gol do Palmeiras. Aos 21, Piquerez achou belo passe em profundidade para Flaco López e o argentino apareceu livre dentro da área. O atacante driblou o goleiro e finalizou, mas Zé Ivaldo tirou a bola em cima da linha.

Willian Arão abre o placar para o Santos, mas arbitragem marca impedimento. Aos 23, Arão finalizou de cabeça, Carlos Miguel defendeu e o meio-campista marcou no rebote. No entanto, a o bandeirinha marcou impedimento de Arão e o VAR confirmou.

Brazão salva mais uma vez. Logo aos 2 minutos do 2º tempo, Fuchs cabeceou quase dentro da pequena área e o goleiro do Santos fez uma defesa espetacular para evitar o gol palmeirense.

Victor Hugo, de bicicleta, quase abre o placar para o Santos. Aos 7, Barreal cruzou bola na área e Carlos Miguel tirou de soco. A bola sobrou para Victor Hugo, que emendou uma bicicleta e Gustavo Gómez tirou de cabeça quase em cima da linha.

Vitor Roque abre o placar para o Palmeiras. Aos 21, Flaco López ganhou de Zé Ivaldo pelo alto e deu passe por cima para Vitor Roque. O Tigrinho ficou cara a cara com Brazão e não perdoou.

Vitor Roque amplia para o Palmeiras com golaço. Aos 34, o camisa 9 recebeu belo passe de Raphael Veiga, ganhou do marcador na velocidade e deu uma cavadinha para encobrir Brazão. Golaço.

Allan quase marca um golaço. Aos 44, Allan pegou a bola na defesa e carregou até o campo de ataque. Ele arriscou de longe a bola explodiu na trave.

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez (Raphael Veiga), Andreas Pereira e Mauricio (Felipe Anderson); Sosa (Allan), Flaco López e Vitor Roque. T.: Abel Ferreira.

SANTOS: Brazão; Mayke (Guilherme), Alexis Duarte, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, Zé Rafael e Victor Hugo; Robinho Jr (Caballero), Barreal (Rollheiser) e Lautaro Díaz. T.: Vojvoda.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 41.167 torcedoresRenda: R$ 2.733.570,00

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)Gols: Vitor Roque, aos 21 minutos e aos 34 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Flaco López (PAL); Mayke, Zé Rafael (SAN)

Cartão vermelho: Fabrício Bruno (CRU)