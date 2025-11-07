SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras deu um grande passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (6), ao vencer o Santos, por 2 a 0 no Allianz Parque, com dois gols de Vitor Roque.

A equipe alviverde, com uma atuação consistente e premiada pela persistência, chegou aos 68 pontos, abrindo uma vantagem de três pontos sobre o Flamengo, que, apesar de ter o mesmo número de partidas, vê a pressão aumentar na briga pela liderança nas rodadas finais da competição.

Além da distância, o Palmeiras também leva vantagem no primeiro critério de desempate, com dois triunfos a mais do que o time carioca (21 a 19).

Na outra ponta da tabela, o Santos viu a pressão na luta contra o rebaixamento crescer. Com 33 pontos somados, o time da Vila Belmiro ocupa a 17ª posição, a primeira da zona de rebaixamento.

A equipe alvinegra precisava de, pelo menos, um empate para terminar a rodada fora do Z-4. No primeiro tempo, quase conseguiu um feito maior. Além de contar com defesas decisivas do goleiro Brazão, o Santos balançou a rede com Arão, aos 23 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Palmeiras intensificou a pressão e, em contra-ataques, conseguiu vencer o goleiro do Santos duas vezes, ambas com Vitor Roque, aos 22 e aos 35 minutos.

Enquanto o Palmeiras contou com grande atuação de seu camisa 9, um dos principais nomes do setor ofensivo da equipe comandada por Abel Ferreira, o Santos mais uma vez não pôde contar com Neymar. O camisa 10, que havia retornado aos campos no fim de semana após se recuperar de lesão muscular, foi preservado pela comissão técnica devido ao gramado sintético do Allianz Parque.

Pressionado pela ameaça de queda, o Santos volta a campo no próximo domingo (9), quando enfrentará o Flamengo, no Maracanã. No mesmo dia, o Palmeiras visita o Mirassol.