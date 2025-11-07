O Palmeiras conquistou uma importante vitória na caminhada em busca do título do Campeonato Brasileiro. Jogando no Allianz Parque, o Verdão contou com o faro de gol do atacante Vitor Roque para derrotar o Santos por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (6), e abrir uma vantagem de três pontos frente ao segundo colocado da classificação, o Flamengo, que empatou com o São Paulo na última quarta-feira (5)

Palmeiras 2x0 Santos

Diante de um adversário que luta para sair da zona do rebaixamento (o Peixe ocupa a 17ª colocação com 33 pontos), o Palmeiras não teve facilidades. Na primeira etapa, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira criou boas oportunidades, mas parou em boas defesas do goleiro Gabriel Brazão.

Após o intervalo, o comandante do Verdão realizou mudanças (as entradas de Felipe Anderson, Allan e Raphael Veiga) que foram determinantes para o desenrolar da partida. Com jogadores mais descansados, o Palmeiras assumiu de vez o comando das ações, e abriu o placar aos 21 minutos. O argentino Flaco López puxou contra-ataque rápido e tocou para Vitor Roque, que driblou Gabriel Brazão antes de bater para o fundo do gol vazio.

O Verdão continuou melhor e conseguiu ampliar aos 34 minutos com um golaço. O meia-atacante Raphael Veiga deu um passe em profundidade rasteiro para Vitor Roque, que, com muita liberdade, deu apenas um toque, por cobertura, para superar o goleiro santista e dar números finais ao marcador.

Lutando pela Libertadores

Outra equipe a triunfar em casa foi o Fluminense. Jogando no estádio do Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras superou o Mirassol pelo placar de 1 a 0 graças a um gol do atacante Serna.

Com a vitória, a equipe comandada pelo técnico argentino Luis Zubeldía permanece na 7ª posição, mas agora com 50 pontos, a apenas dois pontos do 5º colocado Bahia, primeira equipe dentro do G5, que garante uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América.

Já o Mirassol, apesar do revés, permanece na 4ª colocação da classificação, com 56 pontos conquistados.

Empate no Clássico-Rei

Na terceira partida desta quinta, Fortaleza e Ceará ficaram no 1 a 1 no estádio do Castelão. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Bareiro marcou de cabeça e deixou o Leão do Pici em vantagem. Porém, aos 44 minutos da etapa final, Pedro Raul garantiu o empate final.

O resultado deixou o Fortaleza na vice-lanterna da classificação com 29 pontos. Já o Ceará chegou aos 39 pontos, na 13ª posição.

